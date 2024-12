Un viaggio emozionale tra Vita, Amore e il valore profondo del Tempo

Silvia Frangipane, artista poliedrica e innovativa, presenta il suo nuovo singolo in italiano, TEMPO VIENI, una ballad intimista e potente che fonde musica e parole in un connubio unico, esplorando il significato della Vita e dell’Amore attraverso il Tempo, inteso sia nella dimensione cronologica che in quella atmosferica. La voce straordinaria di Silvia è affiancata da musicisti di spicco nel panorama italiano, tra cui Primiano Di Biase al pianoforte e fisarmonica, Paolo Giovenchi alla chitarra, Renato Gattone al contrabbasso e Simone Federicuccio Talone alle percussioni, offrendo un’esperienza artistica di altissimo livello.

TEMPO VIENI, scritto e composto interamente da Silvia Frangipane, invita l’ascoltatore a riflettere con una “lucidità intensa” sul senso dell’esistenza, toccando corde universali che portano a una profonda consapevolezza personale. Questo brano rappresenta un esempio perfetto della filosofia artistica di Silvia, che tramite il suo progetto Rive Gauche crea spettacoli in cui musica, testo e significati emozionali si intrecciano per trasportare il pubblico in uno spazio intimo e coinvolgente.

Con un background che mescola musica, teatro e poesia, Silvia Frangipane porta avanti una visione artistica a tutto campo. Dal 2013, attraverso il progetto di solidarietà "Note di ricordi: Music Therapy for Old People", Silvia utilizza la musica come strumento terapeutico, regalando gratuitamente concerti nelle case di cura per risvegliare emozioni e forza nei più anziani. La sua dedizione all’arte e alla comunità è stata di recente premiata con il riconoscimento al ROMA VIDEOCLIP INDIE 2023 per il videoclip a fumetti di Un amour de pluie, un’altra gemma tratta dal suo primo album francofono Sans toi avec moi.

TEMPO VIENI è disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali. Per ulteriori informazioni, seguite Silvia Frangipane sui suoi profili social e sul sito ufficiale (www.silviartistica.com).

