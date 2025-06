Dal 24 al 29 giugno 2025, il Teatro India torna ad accogliere Dominio Pubblico – Youth Fest, il festival multidisciplinare dedicato alla creatività emergente under 25. La XII edizione richiama al TEMPORALE nella sua doppia accezione: la ricerca di uno spazio-tempo proprio, ma anche l’evento meteorologico inaspettato, un’occasione per ritrovare se stessi e per fermarsi.

Oltre 130 giovani artisti, 6 giorni di programmazione, più di 30 eventi tra teatro, danza, arti performative, musica, cinema, arti visive, fumetto e arti digitali. Al centro, la DAP – Direzione Artistica Partecipata U25, cuore pulsante del progetto.

Per la prima volta Dominio Pubblico si apre al linguaggio del fumetto con la pubblicazione di FUNAMBOLI – sul filo della tempesta, primo progetto editoriale del festival, realizzato in collaborazione con ARF! Festival del Fumetto e il suo direttore artistico Stefano “S3Keno” Piccoli. Le prime copie di FUNAMBOLI saranno distribuite gratuitamente durante il Festival, fino a esaurimento scorte.

Otto artisti selezionati under 25 danno vita a un racconto collettivo in forma di graphic novel, intorno alla figura simbolica del funambolo, in costante equilibrio tra desideri e pressioni. Il fumettista Giacomo Keison Bevilacqua, autore di A Panda Piace, firma l’immagine ufficiale dell’edizione: una pioggia di orologi e scadenze che diventa metafora dell’ansia contemporanea e del bisogno urgente di “tempo proprio”.

Tra gli appuntamenti teatrali più attesi, arriva Molly di Cubo Teatro: un progetto crudo, delicato e attualissimo che prende spunto dalla cronaca reale per raccontare il suicidio di un’adolescente e indagare il ruolo dei social network, degli algoritmi e della costruzione identitaria online. Lo spettacolo si rivolge direttamente alla coscienza collettiva e giovanile, mettendo in discussione l’illusione di connessione nella società digitale.

Molly è un'opera che va oltre la narrazione tradizionale: uno spazio teatrale che diventa specchio emotivo e politico, attraversato da domande urgenti.

Dominio Pubblico si conferma anche quest’anno come osservatorio vivo sulla scena contemporanea e laboratorio permanente per la formazione del pubblico e l’empowerment delle nuove generazioni. Accanto a Molly e al progetto Funamboli, la programmazione si arricchisce con Neural Fugue, performance tra poesia e intelligenza artificiale con Giuliano Logos; Linee Continue, progetto a cura di Cristina Rizzo e Davide Valrosso che porta sul palco la danza inclusiva; Filming in the Rain, rassegna di corti U25 dedicata a Francesco Valdiserri; Mostre, live painting, talk letterari e momenti di confronto grazie alla collaborazione con Zalib, WILL, Kala e WeReading.

Dominio Pubblico è più di un festival: è una piattaforma culturale partecipativa, riconosciuta dal MiC, nata per trasformare gli spettatori in attori del cambiamento, grazie a un percorso formativo che coinvolge centinaia di under 25 ogni anno.

Dal 24 al 29 giugno. Opening party 24 giugno ore 18

Teatro India - Teatro di Roma - Lungotevere Vittorio Gassman, 1

Per info https://dominio-pubblico-teatro.it/ / [email protected]

Ingresso: a pagamento / gratuito