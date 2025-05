Amica Chips è un marchio iconico italiano che ha conquistato il mercato degli snack salati grazie alla sua attenzione alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità. Con oltre 350 collaboratori e collaboratrici e una presenza in più di 22 Paesi, Amica Chips è diventata la patatina amica del gusto degli italiani. Scopri la sua storia, i prodotti e le iniziative ecologiche.



Amica Chips: innovazione e gusto in ogni snack

Amica Chips è un marchio che ha saputo diventare un punto di riferimento nel settore degli snack salati, grazie alla sua costante attenzione alla qualità e all'innovazione. Fondata da Alfredo Moratti nel 1990 a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, l'azienda si è rapidamente affermata in Italia e all'estero con le sue patatine italiane di alta qualità. Con un fatturato che ha superato i 140 milioni di euro nel 2023, l’azienda è oggi sinonimo di patatine italiane vendute in oltre 22 Paesi.

La missione del marchio è offrire snack salati dal gusto autentico, unendo tradizione e innovazione per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. La vasta gamma di prodotti include le linee classiche, come Eldorada e Señorita Tortilla, ma anche le gourmet chips al tartufo nero e le patatine senza glutine.

L'azienda ha sempre mantenuto una forte visione orientata all’innovazione, puntando su una produzione all’avanguardia e un costante miglioramento della qualità. Tra le sue iniziative più recenti, il restyling del sito web e l'e-commerce che ha semplificato l'esperienza d’acquisto per i consumatori. Inoltre, l’azienda ha avviato progetti di digitalizzazione e miglioramento dell'esperienza utente sui social media, mirando a coinvolgere in particolare la Generazione Z.

Un altro aspetto chiave è la scelta di materie prime di altissima qualità, come le patate italiane, trattate con il 100% di olio di girasole per garantire il massimo del gusto e della freschezza.



Amica Chips: sostenibilità e responsabilità sociale

Amica Chips non è solo un leader nel mercato degli snack, ma si distingue anche per il suo impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale. Nel 2021, l'azienda ha

introdotto un packaging ecologico composto dal 30% di plastica riciclata, segnando un passo importante nel suo percorso verso un futuro più sostenibile.

Ma l’impegno in ambito ESG non si limita solo all’ambiente: l'azienda ha adottato il software Best People First, che permette di monitorare il benessere dei collaboratori e delle collaboratrici, migliorando l’ambiente di lavoro e aumentando la produttività e la felicità all'interno dell'azienda. Questo impegno per il benessere organizzativo ha portato a una cultura aziendale che valorizza il personale, una risorsa fondamentale per il successo dell'azienda.

Amica Chips ha anche consolidato la sua presenza globale con esportazioni in oltre 22 Paesi, puntando sempre a soddisfare le esigenze di un pubblico internazionale. La diversificazione dei prodotti, che spazia dalle patatine gourmet a quelle senza glutine, permette di coprire un ampio spettro di consumatori. La strategia digitale e l’impegno per la sostenibilità ambientale testimoniano la continua evoluzione del brand.

Inoltre, il marchio ha ricevuto numerosi riconoscimenti e certificazioni di qualità, tra cui IFS FOOD e HACCP, che attestano l’impegno della società nel garantire la massima qualità e sicurezza alimentare. Grazie a questi successi, l’azienda continua a crescere, consolidando il suo ruolo di leader nel mercato degli snack e nella responsabilità sociale.