a cura di Maurizio Pezzati ✍️ L'estate è alle porte e con lei arrivano le nuove tendenze che, come ogni anno, dettano legge in fatto di stile. Il 2025 non fa eccezione e mette sotto i riflettori una selezione di accessori che stanno letteralmente spopolando tra le influencer e le passerelle. Ma quali sono i veri protagonisti di questa stagione?

Abbiamo selezionato i 7 accessori must-have dell'estate 2025, quelli che stanno già facendo impazzire i social e promettono di diventare iconici.



1. Borse micro ma capienti

Sembrava una moda passeggera, ma sono tornate: le micro-bag. Tuttavia, nel 2025 la parola d'ordine è funzionalità. I nuovi modelli sono piccoli ma ben organizzati, dotati di scomparti intelligenti. I colori? Pastello, neon e metallizzati. Brand emergenti italiani si stanno facendo strada con design innovativi e materiali eco.

2. Maxi orecchini scultura

Statement e vistosi, gli orecchini diventano protagonisti del viso. Forme geometriche, materiali inusuali (resine, ceramica, vetro soffiato) e colori fluo: i maxi orecchini sono la firma di un look estivo audace e glamour. Perfetti da giorno con un semplice top o da sera con un abito minimal.

3. Sandali con platform soft

Addio tacchi vertiginosi, benvenute suole platform comode e colorate. Che siano in corda, gomma o tessuto, i sandali dell'estate 2025 sono l'alleato perfetto per chi non vuole rinunciare allo stile neppure in vacanza. Le nuance di tendenza? Lavanda, senape e corallo.

4. Collane multistrato con ciondoli vintage

Le collane a più giri tornano in auge, questa volta arricchite da ciondoli retrò: cuori, medagliette, piccole chiavi. Un tocco romantico e personale che rende unico ogni outfit. Le vediamo ovunque: dai reel su Instagram alle vetrine delle boutique più chic.

5. Occhiali da sole bold e squadrati

Oversize e con montature spesse, gli occhiali da sole 2025 urlano "fashion" da lontano. Il modello più amato? Quello con lente sfumata e montatura tartarugata o trasparente. Ideali per dare carattere anche all'outfit più semplice.

6. Cinture sottili a catena

Non più solo funzionali: le cinture diventano veri e propri gioielli per il punto vita. Le versioni più amate? Quelle a catena dorata, sottili ma d'impatto, da indossare su abiti lunghi, gonne a vita alta e persino sui costumi da bagno.

7. Foulard da testa anni '70

L'effetto boho-chic è tornato! Il foulard annodato sui capelli è l'accessorio retrò più cool dell'estate. In seta o cotone, a stampa floreale o paisley, è perfetto per le giornate al mare, i festival musicali o semplicemente per aggiungere un tocco di stile a un look casual.



L'effetto social: influencer e tendenze virali

Gli accessori dell'estate 2025 non vivono solo sulle passerelle, ma soprattutto sui social. TikTok, Instagram e persino Pinterest sono invasi da contenuti che mostrano come abbinarli, reinterpretarli, mixarli tra loro. Le influencer dettano legge, ma anche il pubblico partecipa con look sempre più creativi.

Minimalismo? No, grazie. Questa estate è tutta un'esplosione di stile.

La parola d'ordine è esagerare con gusto: colori, materiali, forme. Gli accessori diventano estensione della personalità e mezzo per raccontarsi. In un'epoca dove l'immagine è tutto, ogni dettaglio conta.



accessori protagonisti dell'estate 2025

Non importa che tu stia passeggiando sul lungomare, partecipando a un aperitivo chic o scattando contenuti per i social: l'accessorio giusto fa la differenza. Questa estate 2025 ci invita a sperimentare, a brillare e a giocare con la moda.

E tu, quale di questi 7 accessori hai già aggiunto al tuo guardaroba?