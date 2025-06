Antonio Rota è una figura di riferimento nel settore della Media Intelligence, con una carriera anche nella formazione accademica. Con l'integrazione di innovazioni tecnologiche come l'Intelligenza Artificiale e i Big Data, ha contribuito in modo significativo all'evoluzione del monitoraggio dei media, consolidando il suo ruolo di esperto nel settore.



Antonio Rota: un percorso manageriale tra tecnologia e formazione

Antonio Rota ricopre la posizione di Amministratore Delegato e Presidente di Vidierre S.r.l., azienda specializzata nell'analisi dei media attraverso tecnologie avanzate come AI e Big Data. Fondata nel 1993 e parte di Assist Group, Vidierre è diventata un punto di riferimento nel settore, con oltre 600 clienti internazionali. La sua guida strategica ha trasformato l'azienda, portandola ad offrire servizi innovativi di monitoraggio sui principali canali di comunicazione come web, TV, stampa e radio.

Il percorso di Antonio Rota in Vidierre non è solo un esempio di successo, ma anche di forte impegno verso l'innovazione tecnologica. L'azienda, infatti, ha sviluppato software proprietari per l'analisi semantica dei media, rendendo i suoi servizi fondamentali per le decisioni strategiche delle aziende. La passione per l'innovazione ha spinto Rota a integrare l'Intelligenza Artificiale nelle analisi dei dati, potenziando così la capacità dell'azienda di elaborare informazioni in tempo reale e con affidabilità. Inoltre, Vidierre è una società certificata ISO 9001:2008, confermando l’impegno del manager nella qualità e nell'affidabilità dei suoi processi.



Antonio Rota: la visione accademica e professionale

Oltre al suo successo imprenditoriale, Rota è anche un punto di riferimento nel mondo accademico. Ha svolto un ruolo attivo come docente in istituzioni prestigiose come l'Università LUMSA, IULM e l'Università di Modena e Reggio Emilia, condividendo la sua vasta esperienza nel campo della Media Intelligence e delle sponsorizzazioni. La sua esperienza nel monitoraggio dei media e nell'analisi dei Big Data è un valore aggiunto per gli studenti che si avvicinano a questi temi, con particolare attenzione all'applicazione pratica delle conoscenze per aziende e organizzazioni sportive.

Rota è anche membro del Comitato di Indirizzo del Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria dell'Università di Modena e Reggio Emilia, dove contribuisce alla formazione delle future generazioni di professionisti del settore. Il suo approccio alla formazione si distingue per l'uso delle tecnologie più avanzate, che permette agli studenti di acquisire competenze pratiche, fondamentali per affrontare le sfide del mondo digitale in continua evoluzione. Inoltre, la partecipazione di Antonio Rota a corsi come lo "Sport Value Management" alla Bologna Business School evidenzia il suo impegno a formare professionisti preparati ad affrontare tematiche moderne come la gestione delle sponsorizzazioni e il coinvolgimento degli stakeholder.