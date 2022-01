Ai riconoscimenti assegnati dalla prestigiosa National Society of Film Critics, una delle più importanti organizzazioni di critica cinematografica americana, l'apprezzato film giapponese Drive My Car ha vinto in ben 4 categorie: Miglior film, Miglior regia, Miglior script, Miglior attore.

Tra i vincitori Penelope Cruz eletta Miglior Attrice per Madres Paralelas di Pedro Almodovar, Ruth Negga premiata come Miglior Attrice non protagonista per Passing di Rebecca Hall.