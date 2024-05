Sabato 18 maggio torna la Notte Europea dei Musei, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Il Ministero della Cultura anche quest’anno partecipa alla manifestazione, giunta alla ventesima edizione, con l’apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).

In Italia aderiscono all'iniziativa molti musei, di tutte le tipologie statali e non. L’elenco delle strutture italiane coinvolte nella notte europea si trova aggiornato in tempo reale al sito https://cultura.gov.it/evento/notte-europea-dei-musei-2024

Il tema indicato da ICOM per la Giornata internazionale dei musei 2024, “Musei per l'istruzione e la ricerca”, mira a sottolineare l'importanza dei musei come istituzioni educative dinamiche che promuovono l'apprendimento, la scoperta e la comprensione culturale.

È di Gabor Palotai (Gabor Palotai Design), celebrato per una pluripremiata filosofia di design d'avanguardia, il manifesto che descrive l'essenza del tema per il 2024.



La Giornata internazionale dei musei, istituita dall’ICOM e celebrata ogni anno il 18 maggio , funge da piattaforma globale per promuovere il ruolo dei musei nello scambio e nello sviluppo culturale. I musei di tutto il mondo uniranno le forze per organizzare eventi, mostre e programmi educativi incentrati sul tema, sottolineando il prezioso contributo dei musei alla società.



Ogni anno dal 2020, la Giornata Internazionale dei Musei sostiene anche una serie di obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Questi quelli del 2024: