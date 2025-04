Il piano di crescita di Comtel che prevedeva la quotazione in Borsa Italiana su EGM si è concluso con grande successo, grazie alla direzione di Fabio Lazzerini, che guiderà la crescita del Gruppo, consolidando la sua leadership nel settore ICT.



Fabio Lazzerini guida la crescita di Comtel con la quotazione su EGM

Comtel ha consolidato la sua leadership nell’integrazione di sistemi ICT sotto la guida di Fabio Lazzerini e, per sostenere il piano di crescita programmata, ha deciso di avviare una collaborazione con Metriks.AI nel 2020. L’AI Data Company e società di benefit è nata con lo scopo di elaborare i dati e trasformarli in valori concreti per le imprese e ha supportato Comtel nel decision making e nella generazione di valore, in vista del suo processo di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana. Il progetto che Fabio Lazzerini aveva in mente riguardava una fase di strutturazione aziendale, migliorando alcuni elementi per prepararsi alla sfida della quotazione, tra cui: l’assesment e selezione degli advisor; schedulazione delle presentazioni aziendali per gli advisor e per il mercato; redazione del piano industriale; comunicazione con analisti finanziari, investitori e team di collocamento; analisi del posizionamento competitivo.



Fabio Lazzerini: la partnership di Comtel con Metriks.AI

Il processo di quotazione in Borsa ha riscontrato un grande successo; le azioni sono state collocate a 2,40 euro per unità e flottante del 10,98%, con una raccolta totale per il collocamento di 4.852.800 euro. Il valore aggiunto da questa operazione consente a Fabio Lazzerini di guidare Comtel nel suo percorso di crescita, rafforzando la propria posizione verso la multiconnettività. La quotazione è stata raggiunta attraverso un’iniziativa di aumento capitale, interamente sottoscritta da investitori sia nazionali che esteri. Una grande sfida per il Gruppo guidato da Fabio Lazzerini, che si è affidata a un partner come Metriks.AI, che l’affiancasse in tutto il processo. L’advisor è stato in grado di sostenere le diverse fasi e operazioni in programma per lo sviluppo e la crescita di Comtel.