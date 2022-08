È finita in goleada al Bentegodi, con il nuovo Napoli di Luciano Spalletti che in trasferta supera per 5-2 il nuovo Verona di Gabriele Cioffi.

È stato il Verona ad aprire le marcature alla mezz'ora con Kevin Lasagna, ma il Napoli prima con Kvaratskhelia e poi con Osimhen riescono a ribaltare il risultato proprio allo scadere dei primi 45 minuti.

Gli scaligeri, però, con l'ex Venezia Thomas Henry, si portano in parità già al 48'. Un gol che fa credere ai veneti di poter provare a spingere per aggiudicarsi l'intera posta, ma è un errore, perché l'undici di Cioffi viene infilato in ripartenza per ben tre volte: al 55' da Zielinski, al 65' da Lobotka ed al 79' da Politano... oltre al gol annullato ad Ounas nei minuti finali.

Il Napoli, in questo pre-campionato ha visto andar via Koulibaly, Insigne, Ospina, Mertens e probabilmente andrà via anche Fabian Ruiz, che è in trattativa col Psg.

Quindi, vi era curiosità per vedere se i calciatori chiamati a sostituirli fossero o meno all'altezza dei predecessori. Sono arrivati Kim, Kvaratskhelia, Simeone, oltre ad Ostigard e Olivera.

Oggi abbiamo visto in campo soprattutto Kvaratskhelia e Kim. Il georgiano è stato autore di un'ottima partita, con tanto di gol e assist, mentre il centrale coreano ha fatto il compitino, anche se ha rischiato un quasi rigore per un intervento in area sulla caviglia di un avversario.

Di certo la prova della squadra di Spalletti, anche guardando le vittorie "striminzite" delle squadre concorrenti, è stata più che positiva, ma è ancora presto per dire quanto questo Napoli possa realmente valere, dato che il Verona odierno, anche a causa di alcune assenze e di molte cose ancora da sistemare dal punto di visto tattico, è apparso molto indietro rispetto alla squadra dello scorso anno.







Crediti immagine: twitter.com/sscnapoli/status/1559245361771958272