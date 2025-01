Al “Bentegodi” Hellas Verona-Udinese termina 0-0. Gli scaligeri conquistano soltanto un punto in casa ma fanno un altro piccolo passo verso la salvezza.

Partita intensa, a tratti piacevole, soprattutto nel secondo tempo quando il livello di gioco si è innalzato da parte di entrambe le formazioni in campo.

In avvio d’incontro gli scaligeri costruiscono due buone occasioni. Al 3’ Bradaric impegna Sava in uscita. Un minuto dopo, al termine di un batti e ribatti in area friulana, Serdar da fuori area calcia direttamente in porta, il portiere dell’Udinese devia in angolo. Al 39’ su calcio di punizione di prima Thauvin impegna Montipò che manda in angolo.

Il primo tempo termina in parità a reti inviolate.

Nella ripresa numerosi i capovolgimenti di fronte, sebbene siano state poche le conclusioni nello specchio delle rispettive porte per tutto il primo quarto d’ora.

Poi sono gli scaligeri ad avere una leggera supremazia. Al 65' Suslov calcia dritto in porta su calcio da fermo, ma Sava para e la devia in angolo.

Dal 71’ Verona in dieci uomini: espulso Serdar per doppia ammonizione, entra in ritardo in scivolata su Ekkelenkamp.

I friulani sfruttano il vantaggio numerico e assediano la porta scaligera. All’86’ prima una parata plastica del portiere gialloblù che manda sulla traversa un gran tiro di Atta, poi Montipò salva miracolosamente di piede un gol già fatto.

Nonostante la superiorità numerica gli scaligeri resistono all’assedio friulano e portano a casa un punto pesante in chiave salvezza.