Grande successo per l'11ª edizione del Premio Pierangelo Bertoli, il prestigioso riconoscimento dedicato al grande cantautore sassolese, che si è tenuta al Teatro Carani di Sassuolo (Modena) e si è conclusa domenica 10 novembre.

Venerdì 8 novembre, Claudio Baglioni ha ricevuto il Premio Pierangelo Bertoli, insieme a un'opera dello scultore Dario Brugioni, raffigurante la copertina dell'album A muso duro, di Pierangelo Bertoli, ed è stato intervistato dal giornalista Marino Bartoletti.

La serata, sold-out, si è aperta con i saluti del Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, e dell'Assessore alla Cultura del Comune di Modena, Andrea Bortolamasi.

Sabato 9 novembre, in occasione dello spettacolo "Il Pescatore Pigro 2024", Alberto Bertoli e Filippo Graziani hanno incantato il pubblico, interpretando i successi dei loro grandi padri, suscitando grande emozione in sala. Al termine della serata, a Filippo Graziani è stato conferito il Premio Pierangelo Bertoli – Italia D’Oro.

A seguire, la giuria di esperti, composta da Marino Bartoletti, Paolo Giordano, Fio Zanotti, John Vignola, Leo Turrini, Cristiana Merli, Graziella Corrent, Daniele Lucca, Maurizio Tirelli, Bruna Pattacini, Paola Gallo, Mirco Pedretti, Marco Baroni, Alberto Bertoni, Gigi Cervi e dalla Band del Premio Pierangelo Bertoli, ha decretato MMARA come vincitore della sezione Nuovi Cantautori, con il brano inedito "La Voce Fa Male" e la cover di Pierangelo Bertoli "C'era un tempo”. MMARA si è aggiudicato anche la Targa Michele Merlo per il miglior testo del valore di € 1.500 e la Targa del Bertoli Fans Club.

La borsa di studio Acep / Unemia, del valore di € 1.500 è andata a Marco Germanotta.

Gli 8 Nuovi cantautori si sono esibiti live, accompagnati dalla band composta dai musicisti di Pierangelo Bertoli che comprende Marco Dieci al pianoforte e alla chitarra, Moreno Bartolacelli alle tastiere, Guido Pelati alle chitarre, Alessandro Maria Ferrari al basso, Marco Bolgiani alla batteria e la voce di Giulia Bellei per i cori.

Il giorno successivo, domenica 10 novembre, si è tenuto lo spettacolo "Premio Bertoli incontra Sassuolo", che ha visto protagonisti gli allievi della Sonus Academy, i quali hanno interpretato brani di Pierangelo Bertoli. Durante la serata, si è esibito, come ospite, MMARA, il vincitore della sezione Nuovi Cantautori. Inoltre, sono stati premiati Andrea Mingardi, che ha ricevuto il Premio Pierangelo Bertoli - A Muso Duro, e Federico Sirianni, che ha ricevuto il Premio Pierangelo Bertoli – Per Dirti T'Amo.

La direzione artistica è stata affidata ad Alberto Bertoli e Riccardo Benini e le tre serate sono state condotte da Andrea Barbi.

Il Premio Pierangelo Bertoli si è confermata una delle manifestazioni più significative e prestigiose nel panorama della musica d'autore italiana.

Il Premio Pierangelo Bertoli è organizzato da Montecristo Aps, con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Modena e dal Comune di Sassuolo, in collaborazione con sponsor privati, fondamentali per la realizzazione della manifestazione, come Bper Banca (main sponsor), Coop Alleanza 3.0, AZeta Gomma, AZeta Medical Center, Cantine Riunite & Civ, Cersaie, Ceramics of Italy e partner come SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Arci Nazionale Circuito Musicale, Arci Modena rappresentata da Mirco Pedretti.