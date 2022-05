Cinque le Ducati nelle prime posizioni della griglia di partenza della MotoGP nel GP d'Italia che si corre domenica al Mugello. La pole, la prima in carriera nella massima serie del motomondiale, è della matricola Fabio Di Giannantonio (team Gresini) con il tempo di 1:46.156, più veloce di 88 e 171 millesimi dei due piloti della scuderia VR46, rispettivamente Marco Bezzecchi e Luca Marini.

In seconda fila troviamo la Pramac di Johann Zarco, davanti alla Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, mentre solo sesta posizione per il campione del mondo Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha interrompe il dominio Ducati.

Solo settimo tempo per l'Aprilia di Aleix Espargaro, che in terza fila sarà affiancato da Takaaki Nakagami (LCR Honda) e Pol Espargaro, con la prima delle Honda ufficiali.

