Quando la bandiera a scacchi è stata sventolata per indicare la fine della Q2, Verstappen (Red Bull) aveva soffiato la seconda posizione ad Hamilton (Mercedes) sulla linea di partenza del Gran Premio del Portogallo, che domenica prenderà il via sul circuito di Portimão.

Ma in Q3 Hamilton a sorpresa ha montato gomme gialle, quelle con mescola media, come il suo compagno di squadra, per tentare la pole e ha fatto due giri lanciati, uno dopo l'altro. Alla fine del secondo, il suo tempo è stato il migliore di giornata, 1:16.652, di un decimo rispetto a quello di Bottas (Mercedes) che gli partirà a fianco.

Verstappen partirà in seconda fila affiancato da un ottimo Leclerc, considerando le condizioni attuali della Ferrari che in Portogallo ha comunque apportato delle migliorie al telaio, con un distacco, però, di mezzo secondo dal primo.

Quinto Perez (Racing Point), sesto Albon sull'altra Red Bull, davanti alle due McLaren di Sainz e Norris.

A chiudere la lista dei primi 10 piloti in griglia, troviamo Gasly (AlphaTauri) e Ricciardo (Renault).

Niente da fare per Vettel eliminato in Q2 con il 15° tempo, dopo aver tentato la qualifica con gomme medie. Un azzardo che invece è riuscito al suo compagno di squadra Leclerc e alle due Mercedes di Hamilton e Bottas. Pertanto, questi tre piloti domani, almeno teoricamente, potrebbero avere un vantaggio sugli altri sette che hanno partecipato alla Q2, effettuando una sosta in meno ai box.

La partenza del Gran Premio del Portogallo è prevista per le 14:10.