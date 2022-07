Mercoledì 6 luglio '22. a Como, ai Giardini del Tempo Voltiano, si mangia e si balla. Cena, entusiasmo, musica, tovaglioli e cori. A volte striscioni. Seduti, in piedi, sui tavoli. La cena evento che, da oltre dieci anni, fa pulsare Como, colora la notte e accende la città.

Cenando e Ballando serve per farci ricordare che a volte bisogna ridere, cantare, divertirsi. Puoi prenotare il tuo tavolo per la cena al 393 8008071. Al sound pensa Cucky Special Guest Dj, all'energia c'è invece un vocalist d'eccezione come Icio Voice.

67/ Cenando & Ballando @ Giardini del Tempio Voltiano (Como)

Viale Guglielmo Marconi, 1 Como.

Info: 393 8008071