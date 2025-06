Cesano Maderno, 6 giugno 2025 – Una serata che resterà nella memoria di chi c’era.

Non solo una cena, ma un’esplosione di idee, di visioni e di coraggio.

Nella suggestiva cornice di Palazzo Arese Borromeo, la Schola Carlo Magno ha acceso i riflettori su una domanda che scuote le coscienze: dove sta andando il mondo?

Tra geopolitica e spiritualità: un mix potente

Tre relatori. Tre voci forti. Un’unica direzione: “allargare lo sguardo”.

Il Prof. Giancarlo Restivo, con il carisma che lo contraddistingue, ha aperto la serata scuotendo la platea:

“Il cristianesimo abbraccia tutto: il nostro piccolo, ma anche il mondo intero. O si guarda in faccia tutta la realtà per intero, o si tradisce la propria vocazione.”

Poi il colpo di scena: la Prof.ssa Laura Mazza, responsabile della cooperazione internazionale per l’Africa, ha lanciato un messaggio chiaro e diretto:

“Chi vive l’Africa, vive il mondo. L’Italia ha una responsabilità storica: non dominare, ma costruire ponti veri.”

Un silenzio carico d’intensità è calato nella sala. Ma a rompere lo schema è arrivata lei, Albina Gabellini, esperta in diplomazia sociale, che ha lasciato tutti senza parole:

“Non esiste incontro autentico senza identità. O sai chi sei, o l’altro ti inghiotte. Ma l’identità vera non ha paura della novità.”

E la Chiesa? Protagonista silenziosa ma decisiva

Non sono mancati passaggi forti sul ruolo della Chiesa cattolica in Africa.

Dove lo Stato spesso è un’illusione, la Chiesa è ospedale, scuola, giustizia, umanità.

Altro che marginale: è il vero stato sociale del continente dimenticato.

Una cena? No, una tavola di visioni

La serata si è conclusa con una cena conviviale presso il Ristorante Corte Santo Stefano. Ma attenzione: non è stata una semplice cena.

Tra i tavoli si è parlato di Mediterraneo, Congo, identità, impresa, Chiesa, spiritualità, giustizia.

Come se Aristotele e Mattei si fossero incontrati davanti a un risotto insieme agli amici della Schola, le aziende di Nuova Organizzazione d'Imprese, gli esperti di Federformazione e gli esponenti del Premio Nobel.

Il futuro è cominciato

Quella della Schola non è stata una serata. È stato un segnale. Un manifesto. Un’accensione.

Chi c’era, lo sa. Chi non c’era, ne sentirà parlare.

Perché se c’è un luogo dove si prova davvero a pensare, a rischiare, a cambiare… è la Schola Carlo Magno.