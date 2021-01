Debora Scalzo Collection è il Brand Pop Made in Italy, fondato dalla nota Scrittrice Debora Scalzo. A due anni dal primo lancio ufficiale a Dubai durante l’Arab Fashion Week, della collezione di occhiali luxury in Co-Branding con il Maestro Domenico Auriemma, ottico partenopeo, titolare del Brand D-Style, vincitore del prestigioso Certiluxe Fashion Award, creatore del marchio che dall’Italia ha spopolato in tutto il mondo (Stilista di occhiali super luxury per star come: Lady Gaga, Rihanna, Pamela Anderson, Paris Hilton e tantissimi altri), la Scalzo, lancia la sua prima linead’abbigliamento t-shirt, aprendo ufficialmente dal 7 gennaio 2021, il suo primo Store Online del Brand.

La poliedrica artista dalla penna magica, che grazie ai suoi famosi occhiali a stella è amata da Vip, Star e Calciatori dichiara: “Tutte le mie linee, dagli occhiali alle tshirt, nascono non solo dai miei bozzetti pieni di emozioni, ma dalla scrittura, dai miei pensieri e sopratutto dalla parola amore. Tutto ciò che creo lo creo con amore e sono orgogliosa dei traguardi raggiunti”.

Ma non solo, aggiunge un messaggio bellissimo dedicato al Maestro Auriemma: “Devo tantissimo alla realizzazione di tutto ciò al Maestro Domenico Auriemma. Grazie a lui che più di due anni fa ha creduto in noi, nei nostri progetti, gliene sarò per sempre grata e riconoscente. Non solo un grande artista, ma sopratutto un grande uomo. E’ riuscito a capire perfettamente cosa volesse dire il mio unire la scrittura alla moda”.

Con il lancio dello Store Online è uscita ufficialmente anche la New Collection 2021 di occhiali firmati: “Dstyle for Debora Scalzo Collection”, la linea donna “Desca Star Diamonds” a punta di diamante, bicolor, unica nel suo genere e la linea maschile “Desca Man Samuele”, dedicata al figlio. Ma non è finita qui, la Debora Scalzo Collection dopo la linea di accessori, lancia anche la linea di abbigliamento per donna, uomo e bambino. Con una linea speciale “Charity” #STARWOMANTSHIRT per dire Stop alla Violenza sulle Donne, dedicate a mamme e figlie, perchè come dice la Scalzo “Tutte noi donne siamo delle stelle”. Una t-shirt totalmente “Made in Italy”, dedicata a tutte le donne, che contribuirà a donare parte del ricavato delle vendite alla Casa Rifugio “La Casa di Stella” (che prende il nome dalla protagonista dei libri di successo della Scalzo), presso l’ambito del Comune di Isernia, ossia una struttura in grado di ospitare e tutelare le donne vittime di violenza e i propri figli.

Il Motto del Brand: “Tu sei una guerriera a cui il coraggio ti appartiene. Amati e denuncia”. “Per la realizzazione di questo importante progetto contro la violenza sulle donne, ci tengo a ringraziare la Regione Molise, il Comune di Isernia e l’Avvocatessa Irma Barbato da sempre al mio fianco in questa lotta”. Ma non solo, anche la linea “Police Do It Better” per (uomo/donna/bambino) e la linea Desca Woman, sono come definisce la Scalzo: “T-shirt speciali, create con amore impegno e dedizione, ma soprattutto tshirt forti che vogliono trasmettere e dire tanto, ogni linea ha un significato profondo”. Ed è questo quello che traspare dalle sue collezioni, non solo l’arte, ma la passione.