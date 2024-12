Disponibile dal 20 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in promozione su radio italiane ed estere.

La band romana DLEMMA presenta il suo terzo singolo, “Next in Line”, un brano adrenalinico che segna un nuovo capitolo nella loro crescita artistica. Disponibile a partire dal 20 dicembre su tutti i digital stores e in rotazione radiofonica in Italia e all'estero, il brano sottolinea il loro stile rock grintoso con influenze grunge e nu metal, affrontando temi di forte impatto emotivo.

“Next in Line” si distingue per una maturità compositiva e testuale che va dritta al cuore di chi ascolta. Il pezzo è costruito su un contrasto dinamico tra strofe e ritornelli. Durante le strofe, dominate da un riff di chitarra incisivo, cresce una tensione palpabile che esplode in un ritornello carico di emozioni, guidato dalla voce potente ed espressiva di Emma Leggieri. “Don’t you wait for me to come around / And when you stop to look and stare / Just say it to my face that you don't care” sono versi che esprimono rabbia e vulnerabilità, tracciando un percorso emozionale profondo e viscerale.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/2jlo3qJEA9g8qcYwX3qpbp?si=sKgl_vYzSfqbYK9HE0J7BQ

Il tema centrale di "Next in Line" è il confronto con situazioni emotive complesse e con i dilemmi della vita moderna, che riflette l'identità stessa della band. Fondata a Roma nel 2023, la band dei DLEMMA è formata da Emma Leggieri (voce e seconda chitarra), Elisa Leggieri (chitarra solista), Emma Sola (basso) e Edoardo Leggieri (batteria). Il gruppo si distingue per il desiderio di affrontare, attraverso la musica, le sfide comunicative, la condivisione e l'empatia delle giovani generazioni, portando avanti una musica autentica.

Con “Next in Line”, i DLEMMA segnano un ulteriore passo verso il loro EP di debutto, previsto per l'inizio 2025, confermando il loro talento nel fondere testi significativi a un sound rock moderno ed energico. Dopo i lavori precedenti come “Alien” e “Stuck”, questo nuovo singolo mostra una band sempre più sicura di sé, pronta a ritagliarsi uno spazio importante nella scena musicale, non solo italiana. Attraverso la loro musica, i DLEMMA dimostrano che il rock può ancora essere un mezzo diretto e senza maschere per raccontare le complessità dell'animo umano e per dare voce alla generazione di oggi.

TikTok: https://www.tiktok.com/@dlemma_band?_t=8qxVrkbAaZC&_r=1

Instagram: https://www.instagram.com/dlemma_band

YouTube: https://youtube.com/@dlemma_band?si=McsaEln4r_I6sQMU

Web Site: https://www.dlemma.it/