Dopo sei secondi posti consecutivi tra gare Sprint e gran premi, Jorge Martin (Pramac) è tornato a vincere... a Misano nelle gara Sprint del GP di Sana Marino e della Riviera di Rimini, davanti a Francesco Bagnaia (Ducati) e Franco Morbidelli (Pramac), con quest'ultimo che ha conquistato il podio all'ultimo giro.

Lo spagnolo, leader del mondiale, ha costruito il suo successo grazie ad una migliore partenza. Subito dietro a Bagnaia, nella prima casella della seconda fila, allo spegnimento dei semafori è riuscito a superare il pilota italiano e a portarsi immediatamente al comando della corsa.

Una volta in testa, il pilota del team Prima Pramac è riuscito a tenere un margine di sicurezza minimo tanto da non permettere a Bagnaia di superarlo... almeno per circa metà dei 13 giri previsti. Successivamente, l'italiano del team Ducati ha iniziato a perdere terreno, tagliando il traguardo con un distacco di oltre un secondo, complici anche le sue condizioni fisiche, a seguito dell'incidente subito domenica scorsa ad Aragon.

Morbidelli, terzo, nel finale, è stato raggiunto da Enea Bastianini (Ducati), che dopo una partenza dall'ottava posizione era - come spesso gli accade - in piena rimonta: nell'ultimo giro, il riminese ha tentato il sorpasso sul rivale alla curva della Quercia, dove si passa da 300 a circa 80 km/h. Tuttavia, ha esagerato ed è andato lungo, permettendo a Morbidelli di conservare la terza posizione e interrompere il digiuno con il podio.

Quinto, Marc Marquez (Gresini Racing) che, dopo una buona partenza dalla nona casella, ha comunque perso da subito il contatto con i migliori, finendo in rimonta, dopo aver ingaggiato dei bei duelli sia con Pedro Acosta (Red Bull GASGAS), sesto, che con Brad Binder (Red Bull KTM), settimo.

Chiudono la top ten di giornata Jack Miller (Red Bull KTM), Fabio Quartararo (Yamaha) e Alex Marquez (Gresini Racing).

Marco Bezzecchi (VR46), partito dalla prima fila, è caduto al quinto giro mentre si trovava nelle posizioni basse della top ten.

Nel mondiale piloti, Martin guida la classifica con 311 punti, seguito da Bagnaia con 285 e dalla coppia Marc Marquez - Bastianini, con entrambi i piloti a 234.

La classe regina tornerà in pista domani alle 9:40 per il warm-up. Il gran premio , che si svolgerà su 27 giri, prenderà il via alle ore 14.







Crediti immagine: x.com/MotoGP/status/1832414271164027099/photo/1