Annunciate le nominations agli Annie Awards, i premi con cui l’ASIFA da circa 50 anni elegge le migliori produzioni del mondo animato.

I loro verdetti sono molto importanti per prevedere il film d’animazione favorito per la corsa agli Oscar, dato che su 22 edizioni (anno in cui è stata inserita la categoria Miglior film d’animazione agli Oscar) 15 volte il vincitore degli Annie Awards ha vinto anche l’ambita statuetta.

Boom di candidature quest'anno per Nimona (Netflix), Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony Pictures) e The Boy and Heron (GKIDS). Per la prima volta Walt Disney e Pixar non sono stati candidati nella categoria principale.