Nessun colpo di scena, stavolta, a Mandalika per il Gran Premio d'Indonesia: Jorge Martin (Pramac), scattato dalla pole, ha gestito la gara rimanendovi al comando fin dalla prima curva, riuscendo a mantenere sempre un margine di sicurezza su Pedro Acosta (KTM GASGAS), suo più immediato inseguitore.

L'iberico ha ottenuto la sua terza vittoria stagionale, la prima dopo un digiuno che durava dallo scorso maggio, quando aveva tagliato per primo il traguardo sul circuito di Le Mans. Martin ha così rimediato all’errore del giorno precedente nella Sprint, vinta da Francesco Bagnaia (Ducati). Nel giro d'onore, il pilota spagnolo ha anche teatralmente mimato un bacio all'asfalto nel punto della sua caduta del sabato.

Bagnaia, dal canto suo, ha avuto un inizio di gara difficoltoso, simile a quello di Bastianini, scivolando fuori dalla top 5 nei primi giri. Entrambi i piloti Ducati hanno faticato a mettere in temperature le gomme medie utilizzate oggi. La "Bestia", però, era risuscito a portarsi sotto ai primi fin dal primo giro e nell'ultima parte di gara, Enea sembrava in grado di portarsi a casa almeno la seconda posizione, dopo aver fatto registrare il miglior tempo. Purtroppo, però, a sette tornate dal termine, il romagnolo è finito nella ghiaia alla prima curva, mentre era in terza posizione.

L'altro ducatista, il campione del mondo in carica, ha trovato il ritmo giusto quando mancavano una decina di giri alla conclusione, superando successivamente prima Franco Morbidelli (Pramac) e poi Marco Bezzecchi (VR46), assicurandosi il terzo gradino del podio (a seguito della caduta di Bastianini). Bagnaia ha chiuso a oltre cinque secondi dal leader Martin, ma con un secondo di vantaggio su Bezzecchi, che ha terminato quarto.

Più indietro, Maverick Vinales (Aprilia) ha conquistato la sesta posizione, precedendo Fabio Quartararo (Yamaha), Brad Binder (KTM) e Johann Zarco (Honda LCR), con il francese che con il nono posto ha regalato alla casa giapponese il miglior risultato stagionale.

Con questo successo, Jorge Martin allunga in classifica su Bagnaia, portando a 21 punti il suo vantaggio. Dietro di loro, Bastianini e Marc Marquez, entrambi costretti al ritiro, vedono le loro speranze di rimonta affievolirsi. Va comunque ricordato che il secondo posto di Acosto è sotto investigazione per un problema di pressione al pneumatico anteriore. In caso di penalizzazione, Bagnaia potrebbe scalare di una posizione e ridurre lo svantaggio in classifica.

Il prossimo appuntamento con la MotoGP sarà tra una settimana a Motegi, per il Gran Premio del Giappone, dove la lotta per il titolo si preannuncia sempre più accesa.





Crediti immagine: x.com/MotoGP/status/1840322497872539795/photo/1