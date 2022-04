CONTINUA L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PROMOSSA DAL LIONS CLUB E VOLUTA DALLA DS ALESSIA GUCCIONE.

Il presidente del Lions Club “Due Rose” di Campobello di Licata è molto soddisfatto del bilancio che si profila per questo anno scolastico. La collaborazione tra il Club Service e l’Istituto Scolastico S. G. Bosco è stata molto interessante e proficua. “Mettiamo a disposizione l’organizzazione propria dei Lions e la nostra disponibilità di professionisti che si vogliono spendere nel sociale.” Il Presidente arch. Salvatore Paci è stato sempre presente in prima linea in tutti i momenti sorti dalla collaborazione con l’Istituto, l’abbiamo visto “sbracciarsi” e mettersi all’opera in tutte le occasioni andando ben al di là dei momenti specifici. “Grazie alla Dirigente Alessia Guccione abbiamo realizzato un programma articolato che si è inserito nelle attività scolastiche”.

La prof. Liliana Paci è stata referente d’istituto per le attività legate alla salute e alla prevenzione “Abbiamo dedicato questo incontro ai ragazzi delle prime classi della scuola media che hanno partecipato con particolare attenzione”.

Il dott. Magrì, ben noto a Campobello di Licata, ha coinvolto tutti gli alunni in una esposizione esaustiva e semplice allo stesso momento. “Sono molto contento di questo coinvolgimento che dimostra l’esistenza di una scuola attenta alle problematiche quotidiane dei nostri ragazzi”. Aiutato dalla sua assistente ha parlato delle problematiche legate all’igiene, alla corretta pulizia senza tralasciare l’aspetto anatomico e funzionale dei denti.