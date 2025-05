S O L A, il nuovo singolo di IllDEST, disponibile dal 21 febbraio su tutte le piattaforme digitali. Il brano anticipa l’EP L’ULTIMA ROSA e rappresenta un viaggio introspettivo tra solitudine emotiva, insoddisfazione e conflitto interiore.

Con un sound moderno e testi diretti, S O L A esplora il senso di disconnessione nelle relazioni e la ricerca di autenticità in un mondo spesso superficiale. La frase “Se ti metti il profumo non vale” diventa il simbolo della necessità di sincerità, evidenziando il contrasto tra apparenza e verità. Il brano alterna momenti di riflessione a melodie coinvolgenti, creando un’esperienza intensa e personale per l’ascoltatore.

La produzione di S O L A è stata curata da 2ME, mentre le chitarre sono suonate da Giuseppe Taccini che ha curato anche il mix e il master del brano. La direzione artistica del progetto è stata seguita da Kamyar Karimi, la realizzazione grafica é a cura di Giuseppe Funnone mentre Federico Callegari ricopre il ruolo di personal manager e co-executive producer.

L’uscita di S O L A segna un nuovo capitolo nel percorso artistico di IllDEST, che continua a distinguersi nella scena urban italiana con uno stile che unisce elementi street/pop e storytelling incisivo.

Per ulteriori informazioni, interviste e richieste stampa:

Contatti IllDEST

Instagram: @illdest__

TikTok: @illdest

Linktree: linktr.ee/illdest

YouTube: IllDEST

Personal Manager: Federico Callegari

E-mail: [email protected]

WhatsApp: +39 329 7685241

Telefono: +39 351 5466529