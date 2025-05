Il fenomeno della truffa agli anziani o comunque alle persone fragili può essere combattuto solo con due strumenti: la prevenzione e la denuncia. Nel corso dell’incontro promosso al teatro Trifiletti dalla Compagnia dei carabinieri di Milazzo in collaborazione col Comune si è lanciato il seguente slogan: “Le truffe agli anziani: come scoprirle ed evitarle”.

“L’Arma dei carabinieri sta portando avanti queste iniziative – ha detto il comandante della Compagnia mamertina Alberto Del Basso – proprio per sviluppare una informazione a tappeto nei confronti dei cittadini, che spesso, anche per un attimo di distrazione finiscono nel mirino di personaggi senza scrupoli pronti a raggirarli creando ad arte un rapporto empatico con la vittima fatto di persuasione e manipolazione”.

Egli ha spiegato ai presenti che la prevenzione è l’aspetto più importante da affrontare per far crescere nell’opinione pubblica la consapevolezza del fenomeno ed essere accorti, denunciando, senza imbarazzo o vergogna il tentativo di raggiro o il raggiro stesso. Altro passaggio importante ha riguardato le vittime, che non devono essere necessariamente solo gli anziani; bensì chiunque abbia anche un attimo di distrazione o di disattenzione”.

“Questi incontri sono fondamentali, – ha aggiunto il Sindaco Pippo Midili – anche perché ormai, come riferiscono le cronache, ci si inventa di tutto per cercare di guadagnare il modo illecito sfruttando la fragilità di chi a volte vede proprio nel truffatore la persona amica. Non bisogna avere paura di denunciare, anche perché la denuncia aiuta anche altre persone.

Come istituzione siamo ben lieti di supportare queste iniziative; ma anche a svolgere attività di prevenzione attraverso i nostri assistenti sociali, che operano sul territorio monitorando situazioni particolari, dove situazioni di debolezza possano favorire le azioni criminose di questi personaggi. L’invito è comunque sempre quello di rivolgersi ai carabinieri, che sono a disposizione della collettività”.