Inter-Monaco 3-0 al fischio finale

L’Inter travolge il Monaco per 3-0 grazie alla tripletta di Lautaro, in rete al 4’ su rigore e poi ancora al 16’ e al 67’. Al 12’ espulso Mawissa per fallo da ultimo uomo. I nerazzurri si qualificano direttamente agli ottavi di finale.





Dinamo-Milan 2-1 al fischio finale

La Dinamo Zagabria ha la meglio per 2-1 sui rossoneri, in dieci per oltre un tempo per l’espulsione di Musah al 39’. I croati vanno a segno grazie a Baturina al 19’ e Pjaca al 60’, il Milan trova il temporaneo pareggio grazie al Pulisic al 53’. I rossoneri si qualificano agli spareggi come testa di serie.





Barcellona-Atalanta 2-2 al fischio finale

Barcellona e Atalanta pareggiano per 2-2. I catalani passano per due volte in vantaggio con Yamal al 47’ e Araujo al 72’, ma la Dea risponde colpo su colpo con Ederson al 67’ e Pasalic al 79’. Al 36’ era stato annullato un gol di Zappacosta. La Dea si qualifica agli spareggi come testa di serie.





Juventus-Benfica 0-2 risultato definitivo

All’Allianz Stadium la sfida fra termina 0-2. I portoghesi, maggiormente pericolosi per tutti i primi 45’ sono passati in vantaggio al 17’ con la rete di Pavlidis.

In apertura di ripresa il Benfica continua ad essere pericoloso ma la Juventus alza il ritmo dal 55’ in poi, prima ci prova Vlahovic, poi Thuram, e infine Yildiz un minuto prima dell’ora di gioco.

All’80’ il raddoppio del Benfica con Kokcu. Azione manovrata degli ospiti, la palla messa in mezzo da Pavlidis per l'inserimento per Kokcu che a tu per tu con Perin non sbaglia.

La rete di Kokcu di fatto mette la parola fine all’incontro disputato a Torino.

I bianconeri vanno agli spareggi, ma non come testa di serie.





Sporting Lisbona-Bologna 1-1 risultato definitivo

Sul campo dello Stadio José Alvalade la partita tra i rossoblù già eliminati e lo Sporting Lisbona termina in parità. Bella prova d’orgoglio dei felsinei a lungo in vantaggio sui più titolati lusitani

Prima frazione di gioco nella quale i felsinei hanno fin da subito sorpreso i padroni di casa in velocità e aggressività. Dopo aver colpito una traversa già al 3’, la squadra di Vincenzo Italiano sblocca il risultato al 21’ con Pobega di testa. I rossoblù insistono ma negli ultimi minuti i padroni di casa sfiorano più volte il pareggio.

Nella ripresa, dopo aver sfiorato il raddoppio, sempre con Pabega, il Bologna si fa raggiungere al 77'. Per gli iberici lo segna Harder. Azione manovrata in tandem dei neo-entrati Quenda e Simoes, la palla in cross basso arriva ad Harder che anticipa il portiere Ravaglia sul primo palo e pareggia.

Dopo 6’ di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di parità. Gli Emiliani terminano la loro avventura in Champions con 6 punti.