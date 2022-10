Stefano Gelati, autore milanese aveva tre anni quando già leggeva e scriveva. La sua passione per lo scrivere l’ha portato da sempre a cimentarsi verso nuove sfide e traguardi.

Nel frattempo, crescendo ha fatto a cazzotti con la società, ha smesso ingegneria per iniziare a lavorare, si è sposato, ha divorziato e verso i quarant’anni, si è dedicato a passioni artistiche: corsi di scrittura narrativa e poetica, gruppi di lettura, tre diverse compagnie teatrali, tango. Nel frattempo ha fatto parte di un gruppo di poeti da palcoscenico, e ha avviato un podcast in tema sociale antropologico, “Karesansui”.

“Un angelo digitale” è il libro di cui voglio parlarvi oggi. Stefano Baroni, 52 anni, imprenditore del settore Information Technology, ha una splendida famiglia ed è all'apice della carriera professionale.

Quale migliore occasione per essere preso per i fondelli dal destino, che prima gli manda un tumore che ferocemente si 1 impossessa della sua vita, e poi gli dà la più incredibile delle opportunità, quella di ricominciare in un'altra dimensione che tutti noi abbiamo vicina ma non conosciamo per nulla, quella di proteggere la propria famiglia e i propri amici da coloro che vogliono approfittarsi della sua assenza.

Quella di cambiare veramente il mondo. Quella di unire logica e sentimento, come armi per sconfiggere lo sgomento di un universo alieno la cui materia prima è la solitudine.

Lo straordinario libro di Gelati è uscito inizialmente su Amazon ma da poco tempo è stato pubblicato da Vertigo edizioni con una nuova veste grafica. Restate aggiornati, vi faremo sapere al più presto nuove chicche letterarie!