C’è una generazione di lettrici cresciuta a pane, magia e sangue reale. Ragazze che hanno attraversato il Trono di Spade con la stessa foga con cui hanno amato Katniss e odiato la Torre Nera. Donne che oggi cercano qualcosa di nuovo, di nostro, di epico ma autentico.

A loro (a noi), è dedicato Diger – La minaccia crescente, secondo volume della saga fantasy firmata Lorenzo de’ Medici. Un autore italiano che scrive con respiro internazionale e che costruisce mondi capaci di catturarci fin dalla prima riga, proprio come la sua protagonista.

Donrad è un pianeta spaccato in casate, retto da un equilibrio sempre più fragile. I Diger sono guerrieri plasmati nel fuoco e nell’addestramento, custodi (e a volte carnefici) della pace. Ma cosa succede quando il potere comincia a sfuggire di mano? Quando il “nemico” non ha più un volto, ma solo esplosioni e ombre?

Succede che arriva Silvia.

Succede che una ragazza come noi, una studentessa romana, scopre di essere figlia del destino. Succede che si rompe un ordine, che si apre un conflitto, che il fantasy diventa anche una storia di identità, di scelte impossibili, di fedeltà che vacillano.

Perché "Diger – La minaccia crescente" non è solo un libro di battaglie e magia, è anche un romanzo su quello che siamo disposti a sacrificare per chi amiamo, su ciò che ci definisce davvero: il sangue o le scelte? L'origine o il futuro?

Il mondo che Lorenzo de’ Medici costruisce ha il fascino architettonico delle grandi saghe: casate potenti, palazzi-fortezza, mappe, gerarchie, conflitti latenti. Ma ciò che rende tutto vivido e vicino è la cura psicologica dei personaggi. Ognuno ha un ruolo, ma anche un cuore che pulsa sotto la corazza.

Il risultato è un fantasy epico con la forza di una serie HBO, ma scritto con la precisione lirica di chi non si accontenta dell’effetto speciale.

E non dimentichiamolo: è italiano. Diciamolo con orgoglio! Il fantasy nostrano merita di più.

Se amate le saghe fantasy con un worldbuilding dettagliato e guerrieri in lotta tra dovere e libertà, Diger è la saga che dovete assolutamente iniziare (e proseguire). Io ho divorato ogni pagina e sto già fremendo per il terzo volume.

Lo trovate su Amazon: https://www.amazon.it/dp/B0F9ZGR7TT

Da leggere se cerchi un fantasy che non rinuncia alla politica, al sentimento e alla tensione. E se non hai letto il primo volume: recuperalo. Ti aspetta un mondo che non dimenticherai.