L’utile di A2A nei primi nove mesi dell’anno supera quello dell’intero 2023. Alla presentazione del Piano Strategico 2024-2035, l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini ha confermato gli investimenti in transizione energetica ed economia circolare, trainati dai risultati record.



Renato Mazzoncini: le performance del 2024 alimentano le innovazioni per la transizione energetica

Nei primi nove mesi del 2024 A2A ha registrato un utile netto superiore ai 700 milioni di euro, segnando un record rispetto ai valori dell’intero 2023. Alla presentazione del Piano Strategico 2024-2035, l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini ha sottolineato come tali risultati abbiano permesso di accelerare sugli investimenti previsti: “Le ottime performance economico-finanziarie ottenute nei primi nove mesi del 2024 hanno consentito di procedere più speditamente negli investimenti previsti dal nostro Piano”. E ha poi aggiunto: “Con questi risultati abbiamo potuto rivedere al rialzo la guidance per il 2024, con un EBITDA atteso tra 2,28 e 2,32 miliardi di euro e un utile netto ordinario di Gruppo tra 0,80 e 0,82 miliardi di euro. Si tratta di obiettivi importanti che ci consentono di sostenere la competitività e accelerare nel percorso intrapreso per lo sviluppo di infrastrutture strategiche per la transizione ecologica del Paese”. Ai nuovi progetti per la sostenibilità e la decarbonizzazione, tra i quali la costruzione di nuovi impianti rinnovabili, il sostegno all’elettrificazione e il riciclo delle risorse, A2A ha destinato 898 milioni di euro. Oltre ai programmi per il recupero delle batterie al litio, la Life Company prevede di trattare, entro il 2035, più di 7 milioni di tonnellate di rifiuti, accrescendo la produzione di e energia elettrica e termica. Tra gli obiettivi stabiliti nel Piano una capacità di 5,7 GW da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni dirette e indirette del 65%.



Renato Mazzoncini: il Piano 2024-2035 coniuga valore sostenibile, decarbonizzazione e innovazione

Secondo l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini, il Piano Strategico 2024-2035 di A2A è in linea con il rapporto realizzato da Mario Draghi per la Commissione Europea. “Guardiamo al 2035 con un piano che coniuga generazione di valore sostenibile, decarbonizzazione, innovazione e contributo all'autonomia energetica del Paese. Sono scelte strategiche che indirizzano i nostri business e trovano conferma nel Rapporto Draghi per il rilancio della competitività europea – ha affermato – La nostra visione di lungo periodo ci ha consentito di essere solidi di fronte alle incertezze geopolitiche ed economiche di questa fase storica, e di ottenere ottimi risultati, superiori alle previsioni. Per questa ragione abbiamo potuto fare nuovi investimenti anticipando cantieri e rivedendo al rialzo i dividendi per i nostri investitori”. Oltre ad aver investito in un’ampia iniziativa di welfare a supporto della genitorialità delle proprie persone, il Gruppo ha annunciato di voler avviare un Piano di Azionariato Diffuso coinvolgendo direttamente i dipendenti nel percorso di crescita aziendale. Guardando alle linee strategiche, A2A ha confermato i 22 miliardi di investimenti, suddivisi in 6 per l’economia circolare e 16 per la transizione energetica. La società prevede un margine operativo lordo di 2,4 miliardi al 2027 e di 3,3 miliardi al 2035, un utile netto di 0,7 miliardi al 2027 e oltre il miliardo a fine periodo. Con l’aggiornamento della politica dei dividendi, è prevista infine una crescita sostenibile del dividendo per azione di almeno il 4% annuo, rispetto al 3% previsto dal precedente Piano.