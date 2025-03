Con 8.000 chilometri da percorrere e cinque categorie in gara, la Dakar 2025 è stata seguita in diretta a gennaio con report giornalieri da Sky Sport, come annunciato da Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Italia.



Marzio Perrelli: la Dakar 2025 nel palinsesto di Sky

Nell’ampio e ricco palinsesto sportivo di Sky Sport c’è stato spazio anche per la Dakar 2025. La competizione, che si è svolta lo scorso gennaio in Arabia Saudita con partenza da Bisha, ha attraversato tutto il Paese, per un totale di 8.000 chilometri, e si è conclusa il 17 gennaio a Shubaytah. “Moto, camion, macchine di tutti i tipi. Veramente un’esperienza fantastica”, ha dichiarato Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Italia che ha presenziato all’evento. Sono state cinque le categorie in competizione: moto, auto, Challenger SSV e Camion, oltre alla Dakar Classic; tutti gli eventi sono stati seguiti con collegamenti quotidiani per ripercorrere le tappe della Dakar, in diretta su Sky Sport 24. “Sono felice che i nostri abbonati potranno goderne in questi giorni che ci seguono nell’Arabia Saudita — aveva sottolineato nell’occasione Marzio Perrelli — un Paese che in questo momento sta investendo molto nello sport, a tutti i livelli, e anche qui l’organizzazione mi sembra impeccabile”.



Il successo di Sky Sport sotto la guida di Marzio Perrelli

“È veramente un’esperienza incredibile, per me è la prima volta”, aveva rimarcato Marzio Perrelli. “Abbiamo vissuto qualche giorno precedente la partenza. Tante leggende della Moto GP, tante leggende della Formula 1. Quindi la Casa dei Motori, all’interno della Casa dello Sport, continua ad esserci e verrà raccontata giorno per giorno”. Il 2018 è stato l’anno in cui il manager ha assunto l’incarico di Executive Vice President di Sky Italia e responsabile di Sky Sport, assumendo la supervisione dei team editoriali e di produzione, in aggiunta alla gestione e al potenziamento dell'intero portafoglio dei diritti sportivi. La guida di Marzio Perrelli ha consolidato la leadership di Sky tra i broadcaster sportivi: circa 35 ore di live quotidiane per 22 discipline sportive diverse, tra cui calcio, basket, volley, vela, Moto GP, Formula 1 e atletica.