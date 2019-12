Il 20 dicembre sarà una data importante per gli appassionati della moda internazionale. Per la prima volta a Roma verrà presentata la sfilata di Evgenia Bosyakova, la stilista emergente più premiata in Bielorussia e che, a dispetto della giovane età, ha già vinto diversi premi a livello nazionale ed internazionale, affermandosi tra i migliori stilisti negli anni 2015, 2016 e 2017.

I successi ottenuti nel territorio nazionale e poi anche in campo internazionale (in Bulgaria si è classificata terza al concorso nazionale di moda) le hanno consentito di poter mostrare le proprie collezioni in Finlandia, in Bulgaria, in Russia e poi anche in Italia (ove, peraltro, si è aggiudicata un concorso di moda tenutosi a San Benedetto del Tronto).

L'arrivo in Italia ed in particolare nella città di Roma rappresentano un traguardo ed al tempo stesso un punto di partenza della giovane stilista che è determinata a conquistare uno spazio nel competitivo settore del fashion e della moda italiana.

Lo stile casual e l'uso di colori e tessuti esclusivamente naturali rappresentano la base della nuova collezione primavera - estate che la stilista presenterà in Trastevere presso un locale caratteristico della movida romana noto soprattutto tra gli estimatori dei buoni sapori (Casamia in Tratevere sito in Via della Renella n. 88/90 la cui attività prevalente è quella di ristorazione e che, all'occorrenza, trasformerà il proprio giardino interno in una passerella di moda).

Venerdì 20 dicembre 2019 saranno presentati esclusivamente abiti femminili - sebbene la stilista non disdegna la realizzazione di capi maschili o dedicati ai bambini.

Non resta quindi che gustarsi questa nuova collezione accompagnati da un drink di benevenuto e da buona musica.

Per partecipare all’evento, è necessario richiedere l’accredito scrivendo un messaggio Whatsapp al numero +393891056363 oppure su Instagram @bosyakovaofficial.