Dopo aver registrato sold out, in ogni tappa del tour estivo, a grande richiesta, PFM Premiata Forneria Marconi è tornata in tour, nei teatri, con “PFM canta De André”, la serie di concerti che celebra lo storico sodalizio con il grande cantautore genovese.

Di seguito, le ultime date del tour teatrale:

28 dicembre al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona) – ore 21.00

29 dicembre all’Auditorium 10 settembre 1943 di Isernia – ore 18.00

30 dicembre all’Auditorium Parco della Musica (Sala Santa Cecilia) di Roma – ore 21.00

I concerti saranno aperti dalla band prog metal Blacksmith Tales, guidata da David Del Fabro.

PFM, apprezzata, in questi mesi, in tutta Italia, è stata chiamata a celebrare il Capodanno nel grande concerto gratuito al Circo Massimo, di Roma, la sera del 31 dicembre. Sul palco, si alterneranno anche Gabry Ponte, l'Orchestraccia, l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta e i Culture Club, guidati da Boy George. Ad accompagnare gli spettatori ci saranno le voci di Mariachiara Belardo di Dimensione Suono Soft e Don Cash di Dimensione Suono Roma e il Dj Mauro Zavadava Mandolesi.

Al Circo Massimo, la formazione della PFM sarà la stessa del tour che ha conquistato migliaia di spettatori: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Giacomo Castellano (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Piero Monterisi (batteria, sostituisce solo, in questa occasione, Mori), Lucio Fabbri (violino). Sul palco, ci saranno anche tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM), con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini (tastiera e voce) leader dei Barock Project.

Franz Di Cioccio alla voce e i grandi musicisti della PFM Premiata Forneria Marconi portano, sul palco, i brani di quei storici concerti di fine anni ’70, con Fabrizio De André, da “Bocca di Rosa” a “Il Pescatore”, con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, proponendo alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale. Nella serata di Capodanno, non mancherà anche qualche grande successo della PFM.

Questi imperdibili live rinnovano l’abbraccio fra il rock e la poesia e creano una connessione profonda con il pubblico.

Per i biglietti e le prevendite, info su: http://www.pfmworld.com/

PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata nel 1970 (discograficamente nel 1972), la band ha guadagnato, rapidamente, un posto di rilievo sulla scena internazionale, che mantiene tutt’oggi. Nel 2016, la prestigiosa rivista inglese “Classic Rock” UK ha posizionato PFM – Premiata Forneria Marconi al 50esimo posto, tra i 100 artisti più importanti del mondo, mentre “Rolling Stone” UK ha inserito l’album Photos of ghost al 19esimo posto tra i dischi più importanti della musica progressive. Nel 2018, la band ha ricevuto, a Londra, il prestigioso riconoscimento come “International Band of the year”, ai Prog Music Awards UK e, nel 2019, la rivista inglese “PROG UK” ha nominato Franz Di Cioccio tra le 100 icone della “musica che hanno cambiato il nostro mondo” (unico musicista del mondo latino).

