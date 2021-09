Molti conoscono più la sua musica del suo volto, come è giusto capiti per i dj... Ma Sandro Murru Kortezman è davvero un celeberrimo dj-producer nonché un prolifico autore e produttore. Nella sua lunga carriera ha conseguito ben 5 dischi d'oro e 3 di platino, ottenuti per diversi progetti dance come Blackwood con "My Love for you" e "Ride on the Rhythm", o Chase con "Stay With Me" e "Obsession" e ancora The Rumbar, Safeway, Shamur, oltre alle produzioni come Kortezman o Sandro Murru.

Il nuovo singolo di Sandro Murru, Kortezman - "In the Sky", uscito qualche settimana fa su Molto Recordings, da poche ore ha anche un video coinvolgente che richiama le atmosfere anni '80 della canzone. "In the Sky" è la canzone perfetta per mettere il buonumore. Ha le sonorità tipiche della Italo-Dance di quel periodo, una melodia facile, ballabile e diverente... e anche il video serve allo scopo. Ragazze che ballano e/o fanno aerobica, Sandro Murru Kortezman che suona la canzone ovviamente al synth, effetti video d'annata che in realtà sembrano proiettare nel futuro...

Kortezman - In the Sky by Sandro Murru su Youtube

https://youtu.be/fkfO_5ewiOo