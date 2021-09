Il 3 ed il 4 ottobre sono alle porte, 28 giorni di incessante campagna elettorale, 28 giorni per farsi scoprire o ricordare dai cittadini del X Municipio, quello di Oistia/Acilia, uno dei più importanti dei Municipi Romani.

Candidature importanti quelle messe in campo dai vertici dei vari partiti, per un territorio che ha da sempre fatto gola alla politica nazionale. Dopo 3 anni di criticata gestione grillina scendono in campo le varie forze politiche, pronte a suon di colpi a prendersi consensi e comando del territorio.

M5S, CENTROSINISTRA, CENTRODESTRA le 3 forze politiche che si contenderanno la presidenza, con la lista CALENDA pronta ad inserirsi in corsa.



MOVIMENTO 5 STELLE (VIRGINIA RAGGI )

Dopo il triennio al comando, la presidente in carica Giuliana Di Pillo fa un passo indietro e lascia l'eredità ad Alessandro Ieva 43 anni, Perito Tecnico già vice presidente in carica ed assessore all'Ambiente, Territorio, Sicurezza e Patrimonio nel X Municipio. Sarà lui a guidare la squadra in quella che sarà una corsa all'ultimo consenso per proseguire il mandato pentastellato nell'aula consiliare .



PD - CENTROSINISTRA (GUALTIERI )

Scende in campo il Partito Democratico che si affida al Dott. Mario Falconi, 71 anni, volto noto in quel di Ostia, medico specialista in Fisiologia e Malattie respiratorie, già Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Segretario Nazionale della FIMMG, Vice Presidente Vicario dell’Enpam, attualmente Presidente del Tribunale dei Diritti e dei Doveri del Medico.

Sarà lui a guidare la coalizione di CENTROSINISTRA sostenuto da PD - DEMOS (ex Laboratorio Civico) - SI.

Un candidato "TECNICO" che nega anche l'iscrizione al PD, che avrà il duro compito di risollevare le sorti del partito, dopo anni turbolenti.



LEGA - CENTRODESTRA (MICHETTI )

I vertici nazionali del centrodestra avevano l'asso in mano e non tardano a calarlo, sarà MONICA PICCA, 50 anni, professoressa di Lettere a guidare il centrodestra alla conquista del parlamentino Lidense.

Una donna forte, ben radicata sul territorio con diversi anni di esperienza politica alle spalle, attuale capogruppo della LEGA. Fino a qualche mese fa, voci la davano pronta ad un salto verso la candidatura in Campidoglio, poi l'amore per il territorio e le pressioni dei cittadini la fanno tornare indietro ed accettare la candidatura alla presidenza, ha creato intorno a sé una squadra forte e unita con esponenti di spicco ben conosciuti nel territorio locale.

Sarà lei a guidare la coalizione di CENTRODESTRA sostenuta da LEGA, FRATELLI D'ITALIA, FORZA ITALIA .



CALENDA SINDACO (CALENDA)

La lista CALENDA SINDACO scende in campo anche nel X Municipio.

Il "calciomercato" della politica locale consegna a CALENDA Andrea Bozzi, 52 anni, giornalista, conduttore di un programma televisivo di attualità politico-amministrativa e consigliere uscente del X Municipio.

Già candidato presidente nel 2017, con le liste civiche ed indipendenti “Sogno Comune” e “Ora” a sostegno di Ostia Comune, sceglie la soluzione CALENDA per riprendere posto in aula.

Vedremo se "il sogno Ostia Comune" prosegue oppure tramonterà.