Cosa conta davvero nella vita? Ognuno di noi potrebbe rispondere a questa domanda in modo diverso. I più venali potrebbero rispondere i soldi, i più ambiziosi potrebbero dire il potere e i più vanitosi affermerebbero la bellezza estetica. Secondo Edoardo Tincani invece “Conta la sapienza del cuore”, che è anche il titolo del suo ultimo brano estratto dal prossimo album “Aedo”. Il titolo sembra essere stato estrapolato dal Salmo 90, che recita così: “Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore”.

C’è una svolta pop in questa canzone di Edoardo Tincani, sorretta da un gruppo di fiati e da un ritmo incalzante che proietta l’ascoltatore in una fresca e spumeggiante atmosfera funky blues, tra l’altro anche molto ballabile.

Il brano ha un tono leggermente scanzonato, a tratti anche giocoso, ma le parole mantengono un profilo di alto livello e invitano a concentrarsi su ciò che maggiormente ha un valore nella vita del credente.

Durante il testo Edoardo fa dei riferimenti piuttosto espliciti all’Antico Testamento, in particolare al

Qoelet e alla Sapienza. L’autore cita poi il re Salomone, noto per la sua proverbiale saggezza, il quale

- a Dio che gli disse “Chiedi quello che vuoi che io ti dia” - non domandò una vita lunga, tesori o la morte dei suoi nemici, ma un cuore intelligente per poter giudicare in modo equo, per amministrare la giustizia per il suo popolo e discernere il bene dal male.

Partendo dall’esempio di Salomone, Edoardo Tincani evidenzia come la sapienza del cuore valga molto di più di tutti i beni materiali, anche più della capacità di cogliere l’attimo fuggente. Per attualizzare ulteriormente il suo messaggio e indirizzare la preghiera a Gesù, il musicista passa dal Vecchio al Nuovo Testamento, con il fine di ricordarci che il cristiano non cerca la gloria terrena, ma l’onore davanti a Dio, poiché, come dice una strofa del testo, “la vita scorre in fretta” e c’è un giudizio finale che ci attende.

Proprio la brevità della nostra esistenza, un granello di sabbia nella spiaggia infinita del tempo universale, dovrebbe farci concentrare sull’essenziale, su quelle “cose di lassù” che ci vengono ricordate non a caso nel finale del pezzo. “Conta la sapienza del cuore” è un tripudio di strofe divertenti e ritornelli sempre diversi, che danno più ritmo e dinamismo al testo, offrendo così un esempio di canto spirituale avvolto in una veste sonora accattivante, anche grazie all’arrangiamento di Marco Gatti.

Il brano, pubblicato per l’etichetta Artisti Online, è disponibile su tutte le piattaforme musicali dal 28 marzo 2025.

BIOGRAFIA

Edoardo Tincani è cantautore, giornalista e scrittore. La maggior parte della sua produzione è costituita da testi ispirati dalla fede cattolica, che nel 2016 ha raccolto in un libro dal titolo “E con questa vita Ti canto. Cento liriche di un cuore cristiano”. Sempre nel 2016 ha prodotto il CD musicale “Venga il tuo regno”, registrato dal vivo.

Il 1° ottobre 2018 è stato eseguito a Reggio Emilia il concerto “Io Ti cercherò”, con venti canzoni storiche. Nel 2022 Tincani ha debuttato su Spotify con l’album “Compagni di viaggio”: 12 canzoni che ha scritto e interpretato con le musiche di Daniele Semprini.

Dalla collaborazione con Stefano Giuranno è nato nel 2024 il secondo disco intitolato “2033 E volgeranno lo sguardo”, contenente 13 brani sul mistero della Pasqua. Numerosi poi i singoli pubblicati da Tincani grazie a Marco Gatti e all’etichetta Artisti Online: sei in featuring con Fausto

Bizzarri e tre con la rock band dei LOOKin4. Per il 2025 è in costruzione il suo terzo album “Aedo”, già anticipato da alcuni singoli.

