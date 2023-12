Per la categoria Miglior film ai prossimi Oscar si conferma una possibile sfida tra Oppenheimer e Killers of the Flower Moon in vetta tra i favoriti per la nomination. Seguono Povere Creature!, Barbie e The Holdovers.

Risalgono poi le quotazioni rispetto alle previsioni precedenti per Maestro, American Fiction e soprattutto Past Lives. Tutti e 8 sono stati candidati nella categoria Miglior film ai Critics Choice Awards, ai Golden Globe e ai Satellite Awards.

A questo punto la vera sfida è prevedere gli altri 2 posti disponibili laddove partono favoriti il pluripremiato film francese Anatomy of a Fall e l’acclamato dramma sull’Olocausto The Zone of Interest. Ci sono però altre 5 pellicole che potrebbero a sorpresa entrare nella lista del Miglior film tra cui May December e Air – Il grande salto.