Da ottobre dello scorso anno, le forze di occupazione israeliane hanno arrestato operatori sanitari palestinesi a Gaza, li hanno trasportati in strutture di detenzione in "Israele" e li hanno sottoposti a torture e maltrattamenti, secondo quanto riporta Human Rights Watch (HRW).

Tale detenzione, nel contesto dei continui attacchi israeliani agli ospedali di Gaza, ha ulteriormente aggravato la già disastrosa situazione del sistema sanitario della Striscia, fa sapere HRW.

Ex detenuti - dottori, infermieri e paramedici - hanno riferito di gravi maltrattamenti subiti durante la prigionia israeliana: umiliazioni, percosse, posizioni di stress forzate, ammanettamenti, bendaggi prolungati e negazione di cure mediche. Inoltre, hanno descritto casi di tortura, tra cui stupro e abusi sessuali.

"Il maltrattamento degli operatori sanitari palestinesi da parte del governo israeliano continua nell'ombra e deve cessare immediatamente", ha affermato Balkees Jarrah, direttore ad interim per il Medio Oriente di Human Rights Watch. "La tortura e altri maltrattamenti di medici, infermieri e paramedici dovrebbero essere indagati a fondo e puniti in modo appropriato, anche dalla Corte penale internazionale (CPI)", ha aggiunto.

Da marzo a giugno 2024, Human Rights Watch ha intervistato otto operatori sanitari palestinesi che sono stati prelevati dall'esercito israeliano da Gaza tra novembre e dicembre 2023. Questi operatori sono stati trattenuti senza accusa per periodi che vanno da sette giorni a cinque mesi. Sei di loro sono stati trattenuti mentre erano al lavoro. Nessuno dei detenuti è stato informato delle ragioni della loro detenzione o accusato di alcun reato.

Il 13 agosto Human Rights Watch ha inviato i risultati preliminari del suo rapporto all'esercito israeliano e ai servizi penitenziari israeliani, ma non ha ricevuto risposta.

I resoconti di tutti gli operatori sanitari intervistati in merito ai maltrattamenti subiti sotto la custodia israeliana erano coerenti. Dopo essere stati detenuti a Gaza, sono stati trasferiti in strutture di detenzione in "Israele", tra cui il campo di concentramento di Sde Teiman nel deserto del Naqab, la prigione di Ashkelon, la base militare di Anatot vicino ad al-Quds e la struttura di detenzione di Ofer nella Cisgiordania occupata. Hanno riferito di essere stati spogliati, picchiati, bendati e ammanettati per lunghi periodi e di aver subito pressioni affinché confessassero di essere combattenti di Hamas, il tutto accompagnato da minacce di detenzione a tempo indeterminato, stupro e violenza contro le loro famiglie a Gaza.

Eyad Abed, 50 anni, chirurgo presso l'ospedale indonesiano, trattenuto durante un'evacuazione coordinata dell'ospedale a novembre, ha dichiarato: "Ogni minuto venivamo picchiati. Voglio dire su tutto il corpo, sulle zone sensibili tra le gambe, il torace, la schiena. Venivamo presi a calci su tutto il corpo e sul viso. Usavano la parte anteriore dei loro stivali che avevano una punta di metallo, poi le loro armi. Avevano degli accendini: un soldato ha cercato di bruciarmi ma ha bruciato la persona accanto a me. Ho detto loro che sono un medico, ma non gliene importava".



Human Rights Watch ha affermato che la detenzione arbitraria prolungata e gli abusi nei confronti degli operatori sanitari hanno peggiorato la crisi sanitaria a Gaza. Da ottobre, più di 92.000 persone a Gaza sono rimaste ferite e gli ospedali funzionanti hanno ora meno di 1.500 posti letto per pazienti ricoverati. Nonostante ciò, le autorità israeliane hanno consentito che solo il 35% delle quasi 14.000 richieste di evacuazione medica venissero soddisfatte, secondo un rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 5 agosto.



Inoltre, le testimonianze degli operatori sanitari sono in linea con i rapporti indipendenti dell'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA), dei media israeliani e di varie organizzazioni per i diritti umani. Questi rapporti documentano numerosi casi di detenzione in isolamento, percosse, violenza sessuale , confessioni forzate, elettrocuzione e altre forme di tortura e abusi subiti dai palestinesi durante la detenzione israeliana.

Un paramedico detenuto, trasferito nella prigione di al-Naqab dopo 20 giorni a Sde Teiman, ha raccontato che un uomo che "sanguinava visibilmente dal sedere" è stato portato dentro e messo accanto a lui. L'uomo ha informato il paramedico che prima della sua detenzione, "tre soldati si sono alternati nello stuprarlo con un M16 [fucile d'assalto]. Nessun altro lo sapeva, ma lui me l'ha detto in quanto paramedico. Era terrorizzato". Inoltre, un medico ha detto che mentre era detenuto in una base militare, un detenuto, "sulla trentina, piangendo forte ... mi ha detto di essere stato aggredito sessualmente durante la perquisizione corporale".



Human Rights Watch ha scoperto che per decenni le autorità israeliane non hanno fornito una credibile assunzione di responsabilità per le torture e gli altri abusi inflitti ai detenuti palestinesi. Le statistiche ufficiali israeliane rivelano che dal 2019 al 2022 sono state presentate 1.830 denunce di abusi contro gli ufficiali dei servizi carcerari israeliani, ma nessuna ha portato a condanne penali. Inoltre, dall'inizio della guerra a Gaza, le autorità israeliane hanno negato alle agenzie umanitarie indipendenti l'accesso ai detenuti palestinesi.