Rispetto alle previsioni del mese di ottobre Cate Blanchett per TAR si conferma una delle favorite di questa Stagione dei Premi, ma per riuscire a conquistare la leadership deve superare la sua rivale, Michelle Yeoh che per il film rivelazione dell'anno Everything Everywhere All at Once ha conquistato per il momento il maggior numero di candidature.

Seguono Danielle Deadwyler (Till) anche se è stata esclusa dai Golden Globe, Michelle Williams (The Fabelmans), Viola Davis (The Woman King), Margot Robbie (Babylon), Jennifer Lawrence (Causeway).