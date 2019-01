Ben Dj fa (ancora) muovere a tempo Milano

A gennaio 2019, alcune alla console delle location più "up" di Milano, una della città in maggior ascesa in tutta Europa, c'è, ancora, Ben Dj.

Dopo un dicembre pieno di musica e qualche giorno di riposo, ecco che questo professionista degli eventi più sofisticati torna al mixer di Bullona, Canteen ed altri spazi milanesi (e non) d'eccellenza. Infatti, Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. E' spesso il protagonista musicale delle feste di presentazione del Calendario Pirelli, party davvero esclusivo che ha fatto muovere a tempo diverse volte (è accaduto a New York, ad esempio, il 10 novembre 2017, quando si presentava The Cal 2018 ed è successo a Milano il 5 dicembre 2018 quando Pirelli ha organizzato un super party in onore di The Cal 2019)...



Alcuni dei dj set di Ben Dj a gennaio 2019:

9 Gennaio '19 La Bullona - Milano

10 Gennaio '19 Canteen - Milano

11 Gennaio '19 La Bullona - Milano

13 Gennaio '19 Party Fashion Week @... (TBA)

14 Gennaio La Bullona Milano

16 Gennaio La Bullona Milano

17 Gennaio Canteen Milano

18 Gennaio La Bullona Milano

19 Gennaio Ritual Castellanza

Soundcloud - soundcloud.com/ben-dj

Facebook - www.facebook.com/bendjfanpage/

Twitter - twitter.com/bendeejay

Instagram - instagram.com/btsound/

website - www.bendj.it