Le forze politiche di questa nuova "macedonia fuori tempo" pare abbiano partorito i nomi altisonanti di sottosegretari e viceministri… Io speriamo che me la cavo recitava il titolo di un noto libro di Marcello Dall'Orta.

Siamo passati da un governo migliore di tutti con gente che avrebbe fatto "tremare i polsi", a questo che dovrebbe, secondo le aspettative, far risorgere l’Italia dalle ceneri, come nel dopoguerra.

Esistono però delle grandi diversità rispetto al 1945, dove non vi era l'attuale degrado socio-culturale e la gente forse aveva ancora dentro il senso del dovere e perché no... della patria.

Il senso della patria non è ascoltare o far suonare in pubblico l’inno di Mameli, ma ben altro.

Poi forse in quell’epoca esistevano anche i veri statisti.

Oggi tra un Di Maio ministro della Republica, un Rocco Casalino... un Salvini e via discorrendo, la parola statista sembra assumere un significato diverso.

Secondo laTreccani lo statista è uomo, donna di stato; persona che ha una profonda esperienza, teorica e pratica, dell’arte di governare uno stato: Cavour è ritenuto uno dei più grandi statisti del sec. 19°…. E credo che oggi purtroppo siamo molto lontani.

Un pizzico di ironia a volte può essere necessaria allo spirito e alla mente oltretutto devastata spesso anche dagli attuali eventi pandemici...





Ecco l’elenco dei nuovi sottosegretari:

Presidenza del consiglio

Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento) Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale) Assuntela Messina (innovazione tecnologica e transizione digitale) Vincenzo Amendola (affari europei) Giuseppe Moles (informazione ed editoria) Bruno Tabacci (coordinamento della politica economica) Franco Gabrielli (sicurezza della Repubblica)

Esteri e cooperazione internazionale

Marina Sereni - viceministro

Manlio Di Stefano

Benedetto Della Vedova

Interno

Nicola Molteni

Ivan Scalfarotto

Carlo Sibilia



Giustizia

Anna Macina

Francesco Paolo Sisto



Difesa

Giorgio Mulè

Stefania Pucciarelli

Economia

Laura Castelli - viceministro

Claudio Durigon

Maria Cecilia Guerra

Alessandra Sartore

Sviluppo economico

Gilberto Pichetto Fratin - viceministro

Alessandra Todde - viceministro

Anna Ascani

Politiche agricole alimentari e forestali

Francesco Battistoni

Gian Marco Centinaio

Transizione ecologica

Ilaria Fontana

Vannia Gava

Infrastrutture e trasporti

Teresa Bellanova - viceministro

Alessandro Morelli - viceministro

Giancarlo Cancelleri

Lavoro e politiche sociali

Rossella Accoto

Tiziana Nisini

Istruzione

Barbara Floridia

Rossano Sasso

Beni e attività culturali

Lucia Borgonzoni

Salute

Pierpaolo Sileri

Andrea Costa

In bocca al lupo… Italia e ovviamente sottosegretari e governo macedonia tutto.