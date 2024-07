Alla fine del vertice NATO di Washington Biden ha tenuto un'insolita conferenza stampa aperta alle domande dei giornalisti con l'intenzione non tanto di riassumere i contenuti di quanto discusso nel Summit appena concluso, quanto di dimostrare le sue capacità nel poter governare e rappresentare gli Stati Uniti per altri 4 anni, dopo aver concluso l'attuale mandato.

La preoccupazione dell'elettorato dem, dai leader politici fino ai principali sponsor, sul fatto che l'attuale presidente possa essere in grado di presentarsi alle prossime presidenziali e vincerle, è deflagrata dopo il dibattito con Trump di due settimane fa, dove Biden ha visibilmente mostrato le sue fragilità legate all'età.

La conferenza stampa di ieri pomeriggio doveva fugare qualsiasi dubbio in tal senso dimostrando di poter continuare la campagna per le presidenziali ed essere il miglior candidato dem per l'appuntamento di novembre.

Tune in as I hold a press conference following the NATO Summit. https://t.co/qx7kVhdGoA — President Biden (@POTUS) July 11, 2024

All'inizio della conferenza stampa, però, Biden ha scambiato il nome della vicepresidente Kamala Harris con quello del suo rivale Donald Trump.

Rispondendo a una domanda della Reuters sulla sua fiducia nella vicepresidente Harris, ha detto:

"Vedi... non avrei scelto il vicepresidente Trump come vicepresidente, se lei non fosse stata qualificata per esserlo. Quindi partiamo da lì".

Poche ore prima, aveva scambiato il nome del presidente ucraino con quello del presidente russo, presentando Zelensky come Putin!

Durante la conferenza stampa, Biden ha tossito frequentemente e talvolta ha confuso le domande, anche se ha dato risposte dettagliate su temi come il conflitto Israele-Gaza e la necessità di aumentare la produzione di armamenti militari per contrastare Russia e Cina, pur evidenziando significativi abbassamenti nel tono della voce.

Il presidente ha sottolineato inoltre di essere in buona salute e di essere disposto a fare un altro esame neurologico per valutare il suo stato di salute mentale... se i suoi medici lo riterranno opportuno.

La performance di ieri è stata sicuramente migliore di quella di due settimane fa, ma è difficile, se non impossibile che possa aver fatto cambiare idea a coloro che gli hanno chiesto di ritirarsi. Quel che è certo è che, al momento, lui non ha alcuna intenzione di farlo. Il New York Times ha riportato che alcuni consiglieri di lunga data stanno cercando di convincerlo a ritirarsi dalla corsa, mentre NBC News ha riferito che alcuni membri dello staff della campagna ritengono che non abbia alcuna possibilità di vincere le elezioni.

In alcuni sondaggi, la vicepresidente Harris avrebbe dimostrato di essere in grado di avere un gradimento migliore rispetto a Biden, oltre a concrete chance di poter superare Trump alle presidenziali.