Approvato il bilancio 2024 di MAIRE: il Gruppo guidato da Alessandro Bernini registra una crescita a doppia cifra nei principali parametri economico-finanziari. Ricavi a 5,8 miliardi e utile netto a +64%, il più alto nella storia.

MAIRE, Alessandro Bernini: crescita a doppia cifra nei principali indicatori Il Consiglio di Amministrazione di MAIRE ha approvato il Bilancio di Esercizio 2024 del Gruppo, che nell’anno appena trascorso ha registrato risultati finanziari davvero eccezionali. I dati mostrano infatti una crescita a doppia cifra in tutti i principali parametri. I ricavi salgono a 5,9 miliardi di euro, tracciando un incremento del 38,5%, in linea con la guidance; l’EBITDA si attesta a 386,4 milioni (+40,8%), con un margine in aumento dal 6,4% al 6,5%. Straordinario il balzo dell’utile netto a 212,4 milioni (+64,0%), il più alto registrato nella storia del Gruppo. La realtà guidata da Alessandro Bernini registra, inoltre, disponibilità nette adjusted di 375,1 milioni, in crescita di 37,2 milioni rispetto alla fine del 2023. Ottimi anche i risultati di NEXTCHEM, con ricavi per 357,6 milioni (+36,6%) e un EBITDA di 85,6 milioni (+31,4%). Cresce in modo sostenuto, grazie all’avanzamento del progetto Hail and Ghasha, pure la BU Integrated E&C Solutions, con ricavi per 5,5 miliardi (+38,6%) e un EBITDA di 300,7 milioni (+43,7%). La soddisfazione del CEO Alessandro Bernini “Gli eccezionali risultati finanziari dell’esercizio 2024 – commenta il CEO di MAIRE Alessandro Bernini – confermano il nostro costante impegno nell’eccellenza esecutiva e nella leadership tecnologica. I ricavi hanno registrato una elevata crescita a doppia cifra, sfiorando i sei miliardi di euro, mentre il risultato netto consolidato ha raggiunto un nuovo record. Questo straordinario traguardo è la dimostrazione dell'efficacia della nostra strategia e della dedizione delle nostre persone”. Il Gruppo ha inoltre rivisto gli obiettivi del Piano strategico al 2034. “Con il nuovo piano strategico decennale, siamo pronti a generare un impatto ancora maggiore – afferma il manager – Il nostro modello di business focalizzato sulle tecnologie a basse emissioni e circolari tramite NEXTCHEM, insieme con la leadership esecutiva di TECNIMONT nel downstream, ci posiziona come protagonisti della transizione energetica, in grado di offrire soluzioni sostenibili ai nostri clienti. Continueremo a investire in tecnologia e innovazione per mantenere la nostra posizione di avanguardia. Guardiamo al futuro con entusiasmo e fiducia grazie alla nostra capacità di creare valore a lungo termine per tutti gli stakeholder”.