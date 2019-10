Silvio Berlusconi, a Perugia insieme agli alleati Salvini e Meloni per la manifestazione Eurochocolate dedicata al cioccolato e per supportare la candidata del centrodestra alla presidenza della regione Umbria, ha incoronato Matteo Salvini come leader della coalizione.

«Nel centrodestra, come in tutte le coalizioni dovrebbe essere, abbiamo sempre detto che il leader è colui il cui partito ottiene più voto: quindi è logico che, se Salvini è oltre il 30%, sia lui il leader del centrodestra».

In nbase agli ultimi sondaggi, la Lega di Matteo Salvini naviga oltre il 30% dei consensi, mentre Forza Italia è stata superata anche da Fratelli d'Italia.

Silvio Berlusconi ha inoltre confermato che prenderà parte alla manifestazione contro il Governo PD-M5S organizzata dalla Lega - che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 19 ottobre a piazza San Giovanni a Roma - a cui prenderanno parte anche Fratelli d'Italia e CasaPound.