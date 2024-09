L' Argentina entra nella competizione internazionale per gli Oscar 2025 con Kill the Jockey, il "thriller comico" di Luis Ortega, presentato all’ultimo Festival di Venezia. Un intreccio giocoso, mutevole che si pone delle domande ma che si rifiuta anche di essere definito in modo netto.

TRAMA: Da leggenda delle corse a fuggitivo: Remo Manfredini, un fantino segnato da vizi e debiti, dopo un incidente, si ritrova a vagare per le strade di Buenos Aires, cercando di sfuggire al suo passato e al boss mafioso Sirena.