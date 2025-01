Si sono svolti a Nyon, in Svizzera, i sorteggi per gli spareggi per accedere agli ottavi di Champions ed Europa League.



In Champions League le squadre già qualificate agli ottavi sono: Arsenal, Aston Villa, Atleti, Barcelona, Inter, Leverkusen, Lille e Liverpool.

Gli spareggi, che interessavano tre squadre italiane, hanno avuto questo esito

Brest (FRA) - Paris Saint-Germain (FRA)

Monaco (ESP) - Benfica (POR)

Juventus (ITA) - PSV Eindhoven (NED)

Feyenoord (NED) - Milan (ITA)

Manchester City (ENG) - Real Madrid (ESP)

Celtic (SCO) - Bayern München (GER)

Club Brugge (BEL) - Atalanta (ITA)

Sporting CP (POR) - Borussia Dortmund (GER)

Gli incontri si disputeranno in queste date: 11/12 febbraio (andata) e 18/19 febbraio (ritorno).



Per quanto riguarda gli spareggi per accedere agli ottavi di Europa League, che interessavano solo la Roma poiché la Lazio si è già qualificata, questi sono gli accoppiamenti:

Ferencváros - Viktoria Plzeň

Porto - Roma

AZ Alkmaar - Galatasaray

Midtjylland - Real Sociedad

Union SG - Ajax

PAOK - FCSB

Twente - Bodø/Glimt

Fenerbahçe - Anderlecht

Gli incontri di spareggio (andata e ritorno) si disputeranno il 13 e il 20 febbraio .