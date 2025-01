Serie A: Milan-Cagliari 1-1 al fischio finale



Primo Tempo: Finisce 0-0 il primo tempo tra Milan e Cagliari! Diverse le occasioni da gol, soprattutto in favore dei rossoneri, ma finora le due difese hanno avuto la meglio rispetto agli attaccanti. Vedremo se, nel corso della ripresa, i due allenatori cambieranno o meno qualcosa dal punto di vista tecnico e tattico.

Secondo Tempo: Finisce 1-1 la sfida tra Milan e Cagliari! Dopo che il primo tempo si era concluso sul risultato di 0-0, il Milan trova il vantaggio con Morata al minuto 51, pronto a ribattere in rete un pallone vagante in area, ma Zortea al minuto 54 sorprende Maignan con un destro da fuori area trovando subito il pareggio! A nulla sono valsi i tentativi finali del Milan, con il risultato che non si è schiodato dal punteggio di 1-1. Da segnalare comunque nel finale l'ingresso di Omoregbe che ha fatto il suo esordio in prima squadra. Il giovane rossonero si è messo in mostra in pochi minuti in un paio di azioni interessanti. Grazie a questo pareggio il Milan sale a quota 28 punti, mentre il Cagliari si porta a quota 18 punti, rimanendo comunque al terzultimo posto.

Milan e Cagliari pareggiano 1-1 allo stadio Giuseppe Meazza. Entrambi i gol all’inizio del secondo tempo.

Al 51’ Pulisic è servito nella parte destra dell’area e calcia di prima, deviazione di Caprile e palla sul palo, Morata si avventa sulla sfera e mette in gol a porta vuota: rossoneri in vantaggio.

Al 55’ contropiede del Cagliari, Felici serve Zortea che è lasciato quasi indisturbato dai difensori del Milan, conclusione angolata da fuori, Maignan si tuffa ma il pallone gli sfugge tra le mani ed entra in rete: è il pareggio dei rossoblù.

Al 60’ Leao va in fuga, dopo una finta al limite dell’area serve Pulisic che tutto solo davanti a Caprile calcia centrale e il portiere sardo respinge senza difficoltà. Poco dopo doppio cambio per il Milan: entrano Abraham e Jimenez al posto di Musah e Calabria. Davide Nicola risponde inserendo Deiola e facendo uscire Viola.

Al 79’ Jimenez entra in area dalla destra e fa partire un cross per Abraham, l’inglese colpisce di petto e manda alto. Poco dopo ancora Abraham è servito tutto solo in avanti, stoppa di petto e calcia cercando l’angolino, Caprile gli nega la gioia del gol. All’82’ Jimenez è ammonito per una carica su Caprile.

Al 92’ Omoregbe va in fuga sulla fascia destra, arriva fino alla linea di fondo e mette al centro per Abraham che devia, ma Caprile para senza difficoltà. Poco dopo Omoregbe serve Reijnders che è buttato giù in modo falloso da un difensore del Cagliari al limite dell’area: punizione per il Milan.

Sul pallone vanno Reijnders e Theo Hernandez, il primo tocca per il secondo che calcia una bordata che si infila nella barriera del Cagliari, Caprile ha il riflesso giusto e respinge.