In Ferrari hanno fatto dei giochi di prestigio, anche ricorrendo ad un vecchio turbo, per fornire a Leclerc una power unit in grado di gareggiare senza incorrere in penalità alla partenza, dopo le due rotture del motore nelle ultime tre gare. Da qualche stagione, in Formula 1 non è consentito sostituire parti della vettura oltre un certo numero, senza poi non dover incorrere in penalità da scontare sulla griglia di partenza.

Nelle libere del Canada, il pilota monegasco, dopo una FP1 non all'altezza degli ultimi gran premi, a fine giornata si è ritrovato subito dietro alla Red Bull di Verstappen, che ha fatto registrare il miglior tempo con 1:14.127, staccato di soli 81 millesimi, davanti a Carlos Sainz che, con l'altra Ferrari, ha fatto registrare il terzo tempo a poco più di 2 decimi.

Ottimo, poi, il quarto tempo di Sebastian Vettel (Aston Martin) nella gara in cui avrebbe dovuto brillare il suo compagno di squadra, il canadese Lawrence Stroll, che invece non è andato oltre il dodicesimo tempo.

Quinta l'Alpine di Fernando Alonso, davanti all'Alpha Tauri di Pierre Gasly e alla Mercedes di George Russell che, con il settimo tempo, continua far meglio del suo compagno di squadra Lewis Hamilton, oggi solo 13esimo. Ottavo tempo per Lando Norris, la cui McLaren è stata più veloce solo di pochi millesimi rispetto a quella dell'altro pilota della scuderia, Daniel Ricciardo, nono.

Decimo tempo per l'altra Alpine di Ocon che è risultata più veloce di Sergio Perez, che con la sua Red Bull non è riuscito a far meglio dell'11esimo tempo.

Impressioni non decisive sul passo gara di Ferrari e Red Bull, perché i team hanno utilizzato mescole diverse, ma la scuderia austriaca sul circuito di Montreal sembra farsi preferire.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1537914071676166146