A partire dalla mezzanotte di venerdì 8 novembre, si terrà uno sciopero che coinvolgerà il trasporto pubblico nella Capitale. Di seguito, alcuni dettagli utili per muoversi in città e organizzare al meglio i propri spostamenti.

🚍 Servizi diurni regolari: Durante lo sciopero, alcune linee di bus gestite da Atac e Autoservizi Troiani garantiranno il servizio nelle prime ore della giornata. Le linee diurne 'nto2' - tra cui 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916 e 980 di Atac, e le linee 314, 404 e 444 di Autoservizi Troiani - effettueranno l’ultima corsa alle ore 2:00 di notte.

🚫 Servizi notturni a rischio: Per quanto riguarda la rete notturna ‘nto5’, le linee identificate con la lettera 'n' saranno a rischio sospensione. Si consiglia ai passeggeri di consultare le alternative di trasporto disponibili e pianificare eventuali tragitti con anticipo.

⚠️ Aggiornamenti in tempo reale: Per fornire un supporto costante ai viaggiatori, la piattaforma di Odissea Quotidiana sarà attiva con aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del servizio durante la giornata di sciopero.

Restate sintonizzati per le ultime novità e organizzate il vostro viaggio con attenzione!