CASERTA – In occasione del 250° anniversario della morte di Luigi Vanvitelli, il Comune di Caserta e la Camera di Commercio, in collaborazione con Anci Campania e Centro Studi della provincia di Caserta, hanno organizzato, un convegno internazionale dal titolo “Il Genio, L’Eredità. 1773-2023”.

La giornata vanvitelliana si terrà venerdì 26 maggio a partire dalle ore 9,30 presso il Belvedere di San Leucio.

La giornata – si legge nella nota - sarà divisa in quattro sessioni di lavoro, che vedranno confrontarsi figure di primo piano appartenenti al mondo delle istituzioni, dell’università, dell’architettura, dell’urbanistica, dell’economia e del turismo. L’evento partirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Caserta e Presidente di Anci Campania, Carlo Marino, del Presidente della Camera di Commercio, Tommaso De Simone, del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento, Gennaro Leva, e del Vicepresidente del Centro Studi della provincia di Caserta, Tommaso Tartaglione.

La prima tavola rotonda, dal titolo “Luigi Vanvitelli tra Campania, Italia ed Europa” e moderata dal capo ufficio stampa di Anci Campania, Nino Femiani, vedrà gli interventi dell’Assessore alla Cultura del Comune di Caserta, Enzo Battarra, del Direttore del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Giulio Sodano, e della docente presso la University of Notre Dame – School of Architecture (ateneo statunitense), Selena Anders.

La seconda sessione “Siti reali: Torino, Milano e Spagna”, coordinata da Tommaso Tartaglione, vedrà confrontarsi la storica dell’arte ed ex Direttrice della Reggia di Caserta, Vega De Martini, che terrà una relazione sul tema “Luigi Vanvitelli, Re Carlo e la Spagna nella testa e nel cuore”, il Direttore del Palazzo Reale di Milano, Domenico Piraina, con l’intervento intitolato “Il Palazzo Reale di Milano. Da Vanvitelli a Piermarini”, il responsabile della valorizzazione storica del Palazzo Reale di Milano, Simone Percacciolo, che interverrà su “Vanvitelli e Piermarini a Milano. Opere, progetti e ispirazioni”, lo storico e Direttore del Centro studi del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Andrea Merlotti, con la relazione su “Sistemi di residenze: una realtà italiana ed il caso sabaudo”, e la storica dell’arte del Centro Studi del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Clara Goria.

Alle 13,30 spazio all’intervento del professore Salvatore Italia, consigliere centrale della Società “Dante Alighieri”, mentre alle 15 è in programma una visita guidata al Museo della Seta del Belvedere di San Leucio. Alle 16 i lavori riprenderanno con un tavolo sul tema “Paesaggio e costruzioni ecosostenibili”, moderato dalla Direttrice del Belvedere di San Leucio, Ezia Cioffi, durante il quale interverranno l’Assessora all’Ambiente del Comune di Caserta, Carmela Mucherino, il docente presso la University of Notre Dame – School of Architecture, Jonathan Weatherill, sul tema “L’eredità di Vanvitelli per un futuro sostenibile” e il paesaggista e Vicepresidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Campania, Nicola Tartaglione, che relazionerà su “Vanvitelli: giardino di acqua, aria, terra e fuoco”. Alle 17,15, infine, la sessione dedicata al turismo con l’Assessore regionale al Turismo, Felice Casucci, il delegato di Federalberghi Caserta, Sebastiano Simone, la professoressa ordinaria di Museologia presso l’Università “Vanvitelli”, Nadia Barrella, il Presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Caserta, Raffaele Cecoro, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta, Carlo Raucci, la Direttrice del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università “Vanvitelli”, Ornella Zerlenga, e la rappresentante delle Guide Turistiche Abilitate, Tonia Maratea. La sessione sarà moderata dalla storica dell’arte Maria Carmela Masi.

La manifestazione sarà conclusa dal coro polifonico “Caserta Nova Ensemble”, mentre durante la giornata sarà possibile visitare la mostra vanvitelliana a cura del Comitato provinciale Unpli (Unione nazionale pro loco d’Italia) Caserta. Infine, nel corso della giornata, saranno esposte le opere di arte digitale di Flavio Lombardi, che presenterà la mostra dal titolo “Luigi Vanvitelli”.