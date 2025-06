Il commento del presidente Vito Grittani. Il 23 giugno a Lamezia Terme per iniziativa della organizzazione verrà presentato il libro di Sante De Angelis “Francesco” ispirato alla figura di papa Bergoglio



L’Osservatorio Diplomatico Internazionale, fondato dal cavaliere Vito Grittani, ha preso parte ieri 18 giugno all’udienza generale di papa Leone XIV a piazza San Pietro. Si è trattato per la delegazione di un grande momento di condivisione in una Roma rovente. Il papa in apertura ha percorso a bordo della papamobile la piazza benedicendo i bambini ed intrattenendosi con i fedeli. Il focus del discorso, partendo dalla parabola del paralitico, ha riguardato l’invito a “prendere in mano la propria vita”.

“Si tratta di un discorso - dice Vito Grittani - che mi tocca profondamente. Pur vivendo in condizioni di disabilità ormai da anni guardo al futuro con profondo ottimismo cercando, come ha più volte detto il nuovo papa, di gettare ponti tra i popoli. L’obiettivo dell’Osservatorio Diplomatico Internazionale nasce proprio per creare relazioni tra i popoli, che sia in Africa, in Sud America, nell’Est Europa. Il Vaticano - commenta ancora Grittani - è oggi una delle poche voci che si levano contro le guerre in atto”.

L’importanza della figura del papa come attore internazionale è confermata anche dall’imminente iniziativa messa in campo dall’Osservatorio Diplomatico Internazionale. Lunedì 23 giugno alle 17 infatti verrà presentato il libro “Francesco” di Sante De Angelis, presidente dell’Accademia Bonificiana, ispirato alla figura di papa Bergoglio. L’evento si terrà alle 17 nella sala parrocchiale della Chiesa San Giuseppe Artigiano a Lamezia Terme. Interverranno oltre all’autore, monsignor Enrico Dal Covolo e lo stesso Grittani.

“Ringrazio sin da ora quanti parteciperanno alla presentazione di questo raffinato e profondo lavoro di De Angelis che esce a poche settimane dalla scomparsa del papa che è stato tra i più vicini agli umili”.