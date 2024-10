Una festa di ‘razza’ attende chi abita a Marcianise, in provincia di Caserta, e dintorni. Domenica 13 ottobre, nei megastore degli animali Zoomiguana, è infatti previsto – a parte dalle 15.00 – Showdog, l’evento in collaborazione con Ermanno Alviggi che premia la bellezza dei cani, fedeli e inserapibili.

Si tratta di una vera e propria gara di bellezza, destinata a cani di razza con o senza pedigree, dove non mancheranno anche i cani eroi, che si sono contraddistinti per le loro gesta, e Fancy Show.

Una serata, aperta a tutti quelli che volessero passare qualche ora in spensieratezza e in allegria, che beneficerà della presenza di Valeria Marini, scelta come madrina ufficiale dell’evento per l’amore che, nel corso degli anni, ha mostrato per i nostri amici a quattro zampe.

Un concorso, lo Showdog, arrivato all’undicesima edizione, che ormai è diventato un punto fisso di ritrovo per tutti gli amanti dei cani, che continua a brillare e ad acquistare prestigio.