È iniziata salle 10:35 l'udienza in cui la presidente della corte, Bénédicte de Perthuis, ha dichiarato colpevole Marine Le Pen, fondatrice del Rassemblement National, e altri otto eurodeputati di frode per aver fatto pagare al Parlamento Ue persone che in realtà lavoravano in realtà per il partito.

Dichiarati colpevoli per ricettazione anche 12 ex assistenti parlamentari presenti in aula. Per Le Pen l’accusa ha chiesto cinque anni di carcere, di cui due con la condizionale, oltre all'ineleggibilità con effetto immediato.

Secondo il presidente del tribunale, deve essere applicata anche una sentenza di ineleggibilità per tutti gli eletti condannati , nonché per i loro complici, compresi gli assistenti parlamentari". La durata dell'ineleggibilità sarà comunque modulata. Per alcuni assistenti parlamentari la pena sarà sospesa.

Marine Le Pen ha lasciato l'aula in cui si teneva l'udienza, senza attendere di conoscere la pena inflitta. La deputata del Pas-de-Calais aveva già annunciato che sarebbe comunque ricorsa in appello in caso di sentenza sfavorevole. In ogni caso, poiché l'ineleggibilità verrebbe applicata immediatamente, anche in caso di appello, Marine Le Pen non avrà la possibilità di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027.